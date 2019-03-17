Karnına Demir Bariyer Saplanan Genç Hayatını Kaybetti

Karnına demir bariyer saplanan genç hayatını kaybettiDENİZLİ - Denizli'de geçirdiği trafik kazasında, otomobilden içeri girip karnına demir bariyer saplanan 21 yaşındaki genç 2 gündür verdiği yaşam mücadelesini kaybederek hayatını kaybetti.

Karnına demir bariyer saplanan genç hayatını kaybetti



DENİZLİ - Denizli'de geçirdiği trafik kazasında, otomobilden içeri girip karnına demir bariyer saplanan 21 yaşındaki genç 2 gündür verdiği yaşam mücadelesini kaybederek hayatını kaybetti.

Pamukkale ilçesi Fatih Mahallesi Fevzi Çakmak Bulvarı üzerinde 15 Mart ta meydana gelen kazada Osman Yüksel yönetimindeki 20 YA 999 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden

Çıkıp savrularak yol kenarındaki demir bariyere çarptı. Çarpmanın etkisi ile otomobilden içeri giren bariyer sürücü Yüksel'in karnına saplanarak ağır yaralanmasına neden olmuştu. Yüksek tedavi gördüğü Denizli Devlet Hastanesi yoğun bakımında bu sabah yaşam savaşını kaybederek hayata veda etti.

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Karnına Demir Bariyer Saplanan Genç Hayatını Kaybetti

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