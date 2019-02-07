Son Dakika Haberleri: Karnına Sapladığı Bıçakla Hastaneye Götürüldü

Karnına Sapladığı Bıçakla Hastaneye Götürüldü

46 dakika önce

Bursa'da son kez konuşmak için evine çağırdığı erkek arkadaşıyla tartışan genç kadın, mutfaktan aldığı meyve bıçağıyla erkek arkadaşının üstüne yürüdü.

Karnına Sapladığı Bıçakla Hastaneye Götürüldü, System.String[]
Bursa'da son kez konuşmak için evine çağırdığı erkek arkadaşıyla tartışan genç kadın, mutfaktan aldığı meyve bıçağıyla erkek arkadaşının üstüne yürüdü. Saldırıdan korunmak için kendisini odaya kitleyen eski sevgilisine kızarak sinir krizini geçiren genç kadın, elindeki bıçağı karnına sapladı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı kadın, karnına sapladığı bıçakla birlikte hastaneye kaldırıldı.

Olay, Bursa'nın Nilüfer İlçesi Dumlupınar Mahallesi Cemre Sokak'ta gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ikametinde alkol alan Bircan C.(20) ayrıldığı erkek arkadaşı Timuçin A.'yı(45) son kez konuşmak için evine çağırdı. Bir süre konuştuktan sonra ikili arasında kavga çıktı. Genç kadın Timuçin A.'ya mutfaktan aldığı bıçakla saldırdı. Saldırgan şahıstan korunmak için kendisini odaya kilitleyen Timuçin A. durumu polis ekiplerine haber verdi.

Eski sevgilisinin kendisini odaya kilitlemesi üzerine sinir krizi geçiren genç bıçağı karnına sapladı. İkametten gelen sesler üzerine komşular, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, evin içerisinden bağrışma sesleri gelmesine rağmen kapıyı kimsenin açmaması üzerine levye ve çekiç yardımıyla çelik kapıyı kırarak içeri girdi. Yerde kanlar içerisinde yatan Bircan C.'ye ilk müdahaleyi olay yerinde yapan ekipler, yaralı kadını karnına sapladığı bıçakla beraber Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı.Timuçin A.'yı ifadesi alınmak üzere Görükle Polis Merkezi'ne götürdü. Sinir krizi geçirerek kendisine bıçak saplayan Bircan C.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 04:02 Kaynak: İHA

Bursa, Genç, 3. Sayfa
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