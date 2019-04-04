Son Dakika Haberleri: Karnında 3,5 Kilo Kist Olan Sokak Köpeği Sağlığına Kavuştu

Karnında 3,5 Kilo Kist Olan Sokak Köpeği Sağlığına Kavuştu

1 saat önce

Ordu'da karın bölgesinde yaklaşık 3,5 kilogram ağırlığında kist bulunan sokak köpeği, tedavi edilerek sağlığına kavuşturuldu.

Karnında 3,5 Kilo Kist Olan Sokak Köpeği Sağlığına Kavuştu, System.String[]
Ordu'da karın bölgesinde yaklaşık 3,5 kilogram ağırlığında kist bulunan sokak köpeği, tedavi edilerek sağlığına kavuşturuldu.

Alınan bilgiye göre, belediye ekipleri, fotoğraflarının sosyal medyada paylaşmasının ardından, Aybastı ilçesi Çukur Mahallesi mevkisinde yaklaşık iki aydır karın bölgesinde taşıdığı kistle yaşayan sokak köpeğini bulmak için çalışma başlatıldı.

Bir süre ekiplerce aranan sokak köpeği daha sonra vatandaşların ihbarı sonucu bulunarak Fatsa ilçesindeki özel bir veteriner kliniğine teslim edildi. Burada Veteriner Hekim Günay Karaağaç tarafından ameliyat edilen sokak köpeğinin karın bölgesindeki 3,5 kilogram ağırlığındaki kitle alındı. Yaklaşık bir saat süren operasyonun ardından sokak köpeği sağlığına kavuştu.

Veteriner Hekim Karaaağaç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sokak köpeğini eski sağlığına kavuşturdukları için mutlu olduklarını söyledi.

Öte yandan Aybastı Belediye Başkanı Beytullah Geçtan da sokak köpeğinin tedavi edildiğini sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile duyurdu. Köpeğin yetkililere tedavisinin yapılmak üzere teslim edildiğini belirten Geçtan, köpeğin ameliyat edilerek eski sağlığına kavuştuğunu ifade etti. Başkan Geçtan, bundan sonraki süreçte sokak hayvanları ile ilgili çalışmalara en kısa sürede başlayacaklarını da kaydetti.

Bir kişinin köpeği sahiplenmek için girişimde bulunduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 03:05 Kaynak: AA

Aybastı, Ordu, Güncel
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