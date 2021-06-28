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Karnında 4 kilogramlık tümör bulunan Suriyeli Muhammed Türkiye'de şifa buldu - Son Dakika

Karnında 4 kilogramlık tümör bulunan Suriyeli Muhammed Türkiye'de şifa buldu

28.06.2021 11:14
Karnında 4 kilogramlık tümör bulunan Suriyeli Muhammed Türkiye'de şifa buldu, System.String[]

Suriye'de yaşayan ve karnında 4 kilogramlık tümör bulunan 71 yaşındaki Muhammed Edip Zen, Kilis Devlet Hastanesinde yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu.

Suriye'de yaşayan ve karnında 4 kilogramlık tümör bulunan 71 yaşındaki Muhammed Edip Zen, Kilis Devlet Hastanesinde yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu.

Fırat Kalkanı Harekatı'yla terörden arındırılan Halep'in Azez ilçesinde yaşamını sürdüren Zen, bölgede Türkiye'nin verdiği destekle kurulan bir hastaneye karın ağrısı şikayetiyle başvurdu.

Yapılan muayene sonrasında Zen'in karnında kitle olduğu tespit edildi. Kilis Devlet Hastanesine getirilerek ameliyat edilen Zen'in karnından yaklaşık 4 kilogram ağırlığında böbrek tümörü çıkarıldı.

Muhammed Edip Zen, AA muhabirine, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle Suriye'de zor günler geçirdiğini söyledi.

Suriye'de karın ağrısı ve idrar şikayetiyle hastaneye başvurduğunu ancak bir çözüm bulunmadığını anlatan Zen, Azez'de kendisini muayene eden üroloji uzmanı Opr. Dr. Eyüp Koluş'un Kilis'te kendisini ameliyat ettiğini dile getirdi.

Ameliyattan sonra sağlık durumunun çok iyi olduğunu belirten Zen, "İdrar yolumda yanmalar oluyordu. Karnımda kitle olduğunu fark etmiyordum. Tomografi çekildikten sonra doktorlar fark etti. Doktordan Allah razı olsun. Türkiye Cumhuriyeti'ne teşekkür ediyorum." dedi.

Ameliyatı gerçekleştiren üroloji uzmanı Opr. Dr. Eyüp Koluş ise Türk ve Suriyeli vatandaşlara sağlık hizmetleri verdiklerini söyledi.

Uzman doktorlardan oluşan bir sevk komisyonunun haftada bir gün terörden arındırılan bölgelere gittiğini aktaran Koluş, oradaki hastanelere başvuran hastaları gerekli tedaviler için Türkiye'ye getirdiklerini belirtti.

Hastanın karın şikayetiyle Azez'deki hastaneye başvurduğunu belirten Koluş, şöyle devam etti:

"Hastanın yaklaşık 3 yıldan beri bu rahatsızlığı varmış ama doktora gelmemiş. Hastanedeki arkadaşlar ultrason ile hemen teşhisini koymuşlar. Biz de komisyona gittiğimiz gün hastayı gördük. Hiç zaman kaybetmeden Kilis Devlet Hastanesine sevkini gerçekleştirdik. Burada gerekli hazırlıkları yaparak hastayı ameliyata aldık. 4 kilograma yakın bir böbrek tümörü çıkardık. Hasta ondan sonra rahatladı. Büyük tuvaletini yapamıyordu. Birçok problemleri vardı. Şu an gayet iyi ve sağlıklı. Taburcu edeceğiz."

"Onlar mutlu olunca biz de mutlu oluyoruz"

Koluş, Kilis Devlet Hastanesine Suriye'den gelen birçok hastasının olduğunu aktararak, "Başarılı bir şekilde tümör ve böbrek taşı olan hastalara birçok ameliyatı yapıyoruz. Onlar mutlu olunca biz de mutlu oluyoruz. Suriye'den gelip Türkiye'de şifa bulup tekrardan memleketlerine gönderiyoruz." diye konuştu.

Kilis Devlet Hastanesi Başhekimi Erkan Kurtaran da normalleşme süreciyle beraber ara verilen ameliyatların hız kazandığına değinerek, haziran ayı içerisinde toplamda 640 operasyon gerçekleştirdiklerine dikkati çekti.

Kurtaran, "Bu kadar kısa bir sürede şifasına vesile olmak, elimizden gelen her şeyi yaparak bir an önce mutlu olduğu yuvasına göndermek bizim için en kutsal görev. Bunun maddi bir karşılığı yok." ifadesini kullandı.

Muhammed Edip'in kızı Safa Zen ise son aylarda sancıları artan babasının Türkiye'de şifa bulduğunu belirterek, yetkililere teşekkür etti.

Türkiye, Suriye, Kilis, Tümör, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Karnında 4 kilogramlık tümör bulunan Suriyeli Muhammed Türkiye'de şifa buldu - Son Dakika


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