Karnındaki şişkinlik yüzünden acilin yolunu tutan adam gerçeği öğrendi! İnce bağırsağından 3,5 kilo ur çıkarıldı

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Palandöken ilçesinde kahvehane işleten, evli ve 4 çocuk babası Demir Çelik, karnındaki şişkinliğin giderek büyümesi üzerine Erzurum Şehir Hastanesi'nde muayene oldu. Tetkiklerinde ince bağırsağında 3,5 kilo ur tespit edilen Çelik, yaklaşık 4 saat süren ameliyat sonrası sağlığına kavuştu.

"İNCE BAĞIRSAĞIM YIRTILMAK ÜZEREYMİŞ"

Karın ağrısı, mide bulantısı ve şişme şikayetleriyle Erzurum Şehir Hastanesi'nde acil servise müracaat ettiğini belirten Çelik, "Yapılan tetkik ve incelemeler neticesinde Cerrahi Onkoloji servisine yönlendirildim. Servis doktoru, ince bağırsağımın yırtılmak üzere olduğunu ve acilen ameliyat olmam gerektiğini söyledi. Bağırsaktaki ur alınınca kendimi çok iyi hissetmeye başladım. Yeni doğmuş gibiyim" diye konuştu.

"İNCE BAĞIRSAKTA BU TÜR VAKALAR ENDER GÖRÜLÜR"

Çelik'i ameliyat eden Erzurum Şehir Hastanesi Cerrahi Onkoloji Uzmanı Dr. Mehmet Hamdi Sakarya, "Hastanın ince bağırsağındaki tümör çok aşikar semptomlar göstermeden 36x28x26 cm ebatlarına kadar ulaşıp, karın içinde tıkanma sonucunda çevresindeki bağırsakları da içerecek şekilde çürümeye ve delinmeye sebep olarak öldürücü bir klinik tablo oluşturmuştu. İnce bağırsakta bu tür vakalar ender görülür. 4 saati aşan bir sürede çoklu organ rezeksiyonu yaparak uru pek nadir görülen ince bağırsaktan aldık" dedi.