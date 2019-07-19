Son Dakika Haberleri: Karnındaki kistle yaşam mücadelesi veren sokak köpeğinin yardımına Başakşehir Belediyesi koştu
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Karnındaki kistle yaşam mücadelesi veren sokak köpeğinin yardımına Başakşehir Belediyesi koştu

2 saat önce

Karnındaki üç kiloluk kistle yaşam mücadelesi veren sokak köpeği, Başakşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde sağlığına kavuştu.

Karnındaki kistle yaşam mücadelesi veren sokak köpeğinin yardımına Başakşehir Belediyesi koştu, System.String[]
Karnındaki üç kiloluk kistle yaşam mücadelesi veren sokak köpeği, Başakşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde sağlığına kavuştu.

Başakşehir Belediyesi ekiplerinin arazi beslemesi sırasında bitkin bir şekilde bulunan sokak köpeği, Başakşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi altına alındı.

Kist operasyonla alındı

Rehabilitasyon Merkezi çalışanlarının "İhtiyar" ismini verdiği sevimli köpeğin karnındaki kist, başarılı bir operasyonla alındı. Sevimli köpek İhtiyar, operasyonun ardından kısa sürede sağlıklı bir şekilde beslenmeye ve sağlığına kavuşmaya başladı.

İhtiyar, hızla iyileşiyor

Başakşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nden Veteriner Yunus Kanlı, sevimli köpeğin hızlı bir şekilde iyileştiğini belirterek, "Onu bulduğumuzda çok bitkin bir vaziyetteydi. Karnındaki kist kütlesi yüzünden direnç kaybı yaşıyordu. Nefes almasını da zora sokan bu duruma hızlı bir şekilde müdahale ederek can dostumuzu sağlığına kavuşturduk" diye konuştu.

Kontrollü şekilde çıkardıkları kistin sevimli köpekte bitkinliğe sebep olduğunu ifade eden Kanlı, "Hemen serum ve solunum destekleyici uygulama gerçekleştirildi. İhtiyar, Merkezimizde bir süre daha protein ağırlıklı beslenerek güç kazanacak. Vatandaşlarımız sevimli dostlarımızla ilgili her türlü durumlarda 444 0 669 numaralı telefondan bize 7/24 ulaşabilirler" dedi. - İSTANBUL
Başakşehir Belediyesi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 01:05 Kaynak: İHA
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