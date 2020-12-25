Karnındaki şişlikten şüphelenildi, 660 gram eroin bulundu - Son Dakika

SİİRT'te, yol kontrol noktasında durdurulan araçta polis, karnındaki şişlikten şüphelendiği kişinin üzerinde arama yaptı. Şüphelinin karın bölgesine sarılı 660 gram eroin ele geçirildi.

Siirt- Şirvan kara yolu, yol kontrol noktasında yapılan çalışmada, şüphe üzerine içinde 4 kişinin bulunduğu araç durduruldu. Araçta ve içindekilerin üzerlerinde arama yapıldı. Bir şüphelinin karnındaki şişlik fark edildi. Yapılan kontrolde, karın bölgesine sarılı 660 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyete götürüldü.