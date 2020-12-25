Karnındaki şişlikten şüphelenildi, 660 gram eroin bulundu - Son Dakika

Karnındaki şişlikten şüphelenildi, 660 gram eroin bulundu
25.12.2020 12:17
SİİRT'te, yol kontrol noktasında durdurulan araçta polis, karnındaki şişlikten şüphelendiği kişinin üzerinde arama yaptı.
SİİRT'te, yol kontrol noktasında durdurulan araçta polis, karnındaki şişlikten şüphelendiği kişinin üzerinde arama yaptı. Şüphelinin karın bölgesine sarılı 660 gram eroin ele geçirildi.
Siirt- Şirvan kara yolu, yol kontrol noktasında yapılan çalışmada, şüphe üzerine içinde 4 kişinin bulunduğu araç durduruldu. Araçta ve içindekilerin üzerlerinde arama yapıldı. Bir şüphelinin karnındaki şişlik fark edildi. Yapılan kontrolde, karın bölgesine sarılı 660 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyete götürüldü.
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