Son Dakika Haberleri: Karnından 10 kilogramlık kist çıktı
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Karnından 10 kilogramlık kist çıktı

1 saat önce

Yalova'da çeşitli şikayetlerle hastaneye başvuran kadının karnından, 10 kilogram ağırlığında kist çıkarıldı.

Karnından 10 kilogramlık kist çıktı, System.String[]
Yalova'da çeşitli şikayetlerle hastaneye başvuran kadının karnından, 10 kilogram ağırlığında kist çıkarıldı.
Yalova'da yaşayan ev hanımı Sunay Eyigül (56), karın ağrısı ve nefes alma güçlüğünün artması üzerine Adnan Menderes Mahallesi'nde hizmet veren özel bir hastaneye başvurdu.
Hastanenin Genel Cerrahi Polikliniğinde Opr. Dr. Ahmet Aslan tarafından muayene edilen Eyigül'ün karnında, geniş çaplı bir kitle tespit edildi. Eyigül, acilen ameliyata alındı.
Hastanede görevli Aslan ve Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Bilgin Yurdakul tarafından gerçekleştirilen ameliyatta, hastanın karnından 10 kilogram ağırlığında kist çıkarıldı.
Başarılı bir operasyon geçiren Eyigül, tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 06:37 Kaynak: AA
Menderes, Yalova, Sağlık
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