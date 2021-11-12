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Karnından 2 kiloluk 20 santimetre büyüklüğünde tümör çıktı - Son Dakika

Karnından 2 kiloluk 20 santimetre büyüklüğünde tümör çıktı

12.11.2021 09:57
Karnından 2 kiloluk 20 santimetre büyüklüğünde tümör çıktı

Eskişehir'de karın bölgesindeki şişlik nedeniyle doktora başvuran ve dördüncü evre mide kanseri teşhisi konulan 42 yaşındaki Mesut Başeğit'in karnından, 20 santimetre büyüklüğünde tümör ve 3 buçuk litre sıvı çıkarıldı.

Eskişehir'de karın bölgesindeki şişlik nedeniyle doktora başvuran ve dördüncü evre mide kanseri teşhisi konulan 42 yaşındaki Mesut Başeğit'in karnından, 20 santimetre büyüklüğünde tümör ve 3 buçuk litre sıvı çıkarıldı.

Başeğit, karın bölgesinde şişlik ve reflü şikayetleriyle 5 ay önce doktora başvurdu. İç hastalıkları uzmanı tarafından muayene edilen Başeğit'e yapılan endoskopide, karın bölgesine yerleşmiş mide stromal tümörü tespit edildi. Bunun üzerine cerrahi onkoloji bölümüne sevk edilen hastaya dördüncü evre mide kanseri teşhisi koyuldu. Hiçbir belirti göstermemesi nedeniyle tıbbi onkoloji bölümüne gönderilen Başeğit'in karnındaki şişlik büyümeye başladı. Tıbbi onkoloji servisinde gördüğü ilaç tedavisinden sonuç alamayan hastanın; iştahsızlık, ağrı ve nefes alamama gibi şikayetleri ortaya çıktı. Şikayetleri nedeniyle defalarca acil servise gitmek zorunda kalan Mesut Başeğit, tedavi için Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. İhsan Oruk'a başvurdu. Op. Dr. Oruk ve ekibi yapılan tetkiklerin ardından karnındaki şişliği hızla büyüyen hastayı ameliyata aldı.

Ameliyatta dördüncü evre mide kanseri teşhisi koyulan Mesut Başeğit'in karnından 2 kilogram ağırlığında, 20 santimetre büyüklüğünde tümör ve 3 buçuk litrelik sıvı çıkarıldı. Operasyon akabinde dinlenme sürecinin ardından sağlığına kavuşan Başeğit, tüm şikayetlerini sona erdiğini kaydetti.

"MİDEM EKŞİDİ' DİYEREK ES GEÇMEYİN, ÇÜNKÜ DÖRDÜNCÜ EVREYE GELENE KADAR ANLAMIYORSUNUZ"

Dördüncü evreye gelene kadar mide kanseri olduğunu fark etmediğini ve küçük belirtilerin ihmal edilmemesi gerektiğini söyleyen Mesut Başeğit, "Karnım aşırı derecede şişti ve tümör büyüdü. Karnımın şekli değişti ve acayip şekillere büründü. Nefes alamamaya başladım ve hatta bu yüzden 2 kere acile gittim. Ağrım var, nefes alamıyorum, yatamıyorum, uyuyamıyorum, yemek yiyemiyorum. İlk cerrahi onkolojiye gittiğimizde kanser zaten dördüncü evreye gelmiş. Dolayısıyla kesin olarak ameliyat olması gerekiyormuş ancak kusma, kan kusma gibi rahatsızlıklar olmadığı için ilaç tedavisine başladılar. Aslında tümör en başta alınsaydı ben o şişliği, acıları çekmeyecektim. Sağ olsun İhsan hocam çok güzel bir ameliyat yaptı ve midemden 2 kilogramlık bir tümör çıktı, 3 buçuk litre sıvı çıktı. Çok başarılı bir ameliyattı. Ağrım sızım çok şükür yok, ayaktayım. Böyle durumlarda kesinlikle ihmal etmeyin. 'Midem ekşidi' diyerek es geçmeyin, çünkü dördüncü evreye gelene kadar anlamıyorsunuz. Gidip en azından bir endoskopi yaptırabilirsiniz. Hiçbir şekilde acı duymuyorsunuz" diye konuştu.

"5 AY İÇERİSİNDE TÜMÖR 2 KAT BÜYÜME GÖSTERMİŞ"

Karın bölgesindeki tümörün kısa sürede hızla büyüdüğünü ve hastayı acil olarak ameliyata almak durumunda kaldıklarını kaydeden Op. Dr. İhsan Oruk, "Hastamız bize karın, sırt ağrısı, karında şişkinlik, uyumama ve nefes darlığı gibi şikayetleriyle başvurdu. Daha önce birkaç kez nefes alamadığı için acil servise başvurmuş. Büyük abdestinden kan gelmeye başlamış. Daha önceki tetkikinde midesinde bir tümör tespit edilmiş ve ilaç tedavisi önerilmiş. Hasta ilaca cevap vermedi ve hastalıkta ilerleme olduğu görüldü. Artık yaşam kalitesi bozulmuş ve ağrılardan duramaz hale gelmiş. Eski tetkikleri incelediğimizde ve yeni tetkikler yaptığımızda, mide kaynaklı olan yaklaşık 20 santimetre büyüklüğüne ulaşmış, karın içerisine yayılmış bir tümör tespit ettik. Daha önce tümör tespit edilmiş ancak küçükmüş. 5 ay içerisinde tümör neredeyse 2 kat daha büyüme göstermiş. Durumu değerlendirdikten sonra hastamızı acil olarak ameliyata aldık. Ameliyatta karın içinden kitleyle birlikte 3 buçuk litre civarında bir sıvı boşalttık. Yatış sürecinden sonra hastamız toparlandı ve kendine geldi. Şu anda gayet iyi" dedi.

(Abdullah Güçlü - Şevket Can Çikot-İHA)

Karnından 2 kiloluk 20 santimetre büyüklüğünde tümör çıktı
Karnından 2 kiloluk 20 santimetre büyüklüğünde tümör çıktı
Karnından 2 kiloluk 20 santimetre büyüklüğünde tümör çıktı
Karnından 2 kiloluk 20 santimetre büyüklüğünde tümör çıktı
Karnından 2 kiloluk 20 santimetre büyüklüğünde tümör çıktı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Karnından 2 kiloluk 20 santimetre büyüklüğünde tümör çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Karnından 2 kiloluk 20 santimetre büyüklüğünde tümör çıktı - Son Dakika
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