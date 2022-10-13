Karnından bıçaklanmış bulunan liseli kız: Bıçağın üstüne kendim düştüm - Son Dakika
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Karnından bıçaklanmış bulunan liseli kız: Bıçağın üstüne kendim düştüm

13.10.2022 11:46
Karnından bıçaklanmış bulunan liseli kız: Bıçağın üstüne kendim düştüm

KARAMAN'da evde bıçaklanmış halde bulunan lise öğrencisi Z.G.'nin (16) ilk ifadesinde bıçağın üstüne kendisinin düştüğünü söylediği öğrenildi.

KARAMAN'da evde bıçaklanmış halde bulunan lise öğrencisi Z.G.'nin (16) ilk ifadesinde bıçağın üstüne kendisinin düştüğünü söylediği öğrenildi. Hastanede tedaviye alınan Z.G.'nin sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi.

Olay, dün saat 11.00 sıralarında, Nefise Sultan Mahallesi İstasyon Caddesi'ndeki evde meydana geldi. Özbekistanlı lise öğrencisi Z.G. adlı kız, iddiaya göre, dayısı Aminullah G. tarafından karnında bıçak saplı halde bulundu. Yeğenini otomobille hastaneye götürmek için yola çıkan Aminullah G., karşıdan gelen ve içinde hasta bulunan ambulansı durdurdu.  Ambulanstaki sağlık görevlileri ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Z.G., çağrılan başka ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Aminullah G. de polise, Z.G.'nin anne ve babasının Hatay'da hasta ziyaretinde olduğunu, yeğeninin kendisini telefonla arayıp, "Dayı, bıçak deyip" kapattığını ve eve gittiğinde de onu karnında bıçak saplı bulduğunu söyledi.  Hastanede tedaviye alınan Z.G.'nin ise sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi.  Z.G.'nin ilk ifadesinde bıçağın üstüne kendisinin düştüğünü söylediği öğrenildi. Polisin olayla ilgili çok yönlü soruşturması sürüyor.


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Kaynak: DHA

Karaman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karnından bıçaklanmış bulunan liseli kız: Bıçağın üstüne kendim düştüm - Son Dakika

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