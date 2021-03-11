Karnından taşan dev tümör başarılı operasyonla alındı - Son Dakika

Karnından taşan dev tümör başarılı operasyonla alındı

11.03.2021 13:17

Karnından taşan dev tümör başarılı operasyonla alındı Denizli'de yaşayan 84 yaşındaki kadın, karın ağrısı şikayetiyle gittiği Özel Denizli Cerrahi Hastanesi'ndeki muayenenin ardından göbeğinden dışarı çıkmış 20 santimetrelik bir tümör olduğunu öğrendi.

Karnından taşan dev tümör başarılı operasyonla alındı

DENİZLİ - Denizli'de yaşayan 84 yaşındaki kadın, karın ağrısı şikayetiyle gittiği Özel Denizli Cerrahi Hastanesi'ndeki muayenenin ardından göbeğinden dışarı çıkmış 20 santimetrelik bir tümör olduğunu öğrendi. Başarılı ameliyatın ardından nadir rastlanılan büyüklükteki tümörden kurtulan yaşlı kadın, sağlığına kavuştu.

Geçtiğimiz günlerde Özel Denizli Cerrahi Hastanesi'ne şiddetli karın ağrısı şikayetiyle başvuran 84 yaşındaki Sıdıka Karadağ, örneğine az rastlanan büyüklükteki bir tümörle yaşadığını öğrendi. Genel Cerrahi, Obezite ve Metabolik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Nazmi Yaşar Sayın'ın gerekli tetkik ve muayenelerin ardından Karadağ'ın karın bölgesinde yaklaşık 20 santimetrelik bir tümörün bulunduğu ve göbeğinden dışarı doğru sarktığı öğrenildi.

"Hasta bize geldiğinde tümör karnından taşmıştı"

Yapılan detaylı muayene sonrası ameliyata alınan 84 yaşındaki Karadağ, başarılı operasyonun ardından sağlığına kavuştu. Ameliyatta 20 santimetrelik bir tümörün alındığını belirten Op. Dr. Sayım, alınan tümörün kalın ve ince bağırsağın bir kısmına zarar verdiği ve bunların da ameliyatla alındığını söyledi. Meslek hayatında nadiren gördüğü büyüklükte bir tümör olduğunu vurgulayan Dr. Sayım, "84 yaşındaki hastamız bize geldiğinde karında ağrı, şişlik ve ciltten akıntı şikayeti vardı. Ciddi anlamda kan değerleri düşüktü. Hastamızı muayene ettiğimizde karnında yaklaşık 20 santimetre civarında dev boyutta kitle ile karşılaştık. Benimde hekimlik hayatımda nadiren gördüğüm bir durum. Ciltten dışarıya yani karın dışına dev bir tümör taşmıştı. Hasta ve yakınlarına konuyu aktardığımızda ameliyat olması gerektiğini söyledik. Büyük oranda tümör olmasına rağmen hasta yakınları kabul etti ve ameliyata aldık. Ameliyatta da bu tümörü yakından görme fırsatımız oldu. Kalın bağırsak ve ince bağırsağın bir kısmını içine almış bir durumdaydı. İçine aldığı bağırsak kısımlarını da zarar görmeyecek şekilde ekip arkadaşlarımla birlikte büyük bir başarıyla çıkardık. Bugün ameliyatın 7. günü ve hastamızı sağlıkla evine gönderiyoruz. Hiçbir yan etkiyle karşılaşmadık. Bu ameliyat sırasında da en başta ekibim olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

"Şu anda kendisi, yemesi, içmesi ve yürümesi gayet iyi"

Sağlığına kavuştuğu için mutlu olduğunu belirten Sıdıka Karadağ, "İyiyim ağrım sızım yok, daha iyi olmaya çalışıyorum. Nazmi Bey'i uzun yıllar tanırım, alanında iyi olduğunu bildiğim için ağrılarım artınca kendisine geldim" diye konuştu. Hastanedeki tüm personelin aile sıcaklığında ilgilendiğini belirten Karadağ'ın oğlu Gültekin Karadağ, "Safra kesesi için gelmiştik. 1 aydan beri ağrısı vardı. Geldik ve doktorumuzu bulduk. Ameliyatımız başarılı bir şekilde geçti. Şuanda kendisi, yemesi, içmesi ve yürümesi iyi. Cerrahi Hastanesi'nin personellerine, doktorlarına ve hemşerilerine teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Karnından taşan dev tümör başarılı operasyonla alındı
Karnından taşan dev tümör başarılı operasyonla alındı
Karnından taşan dev tümör başarılı operasyonla alındı
Karnından taşan dev tümör başarılı operasyonla alındı

Genel Cerrahi, Karadağ, Denizli, Tümör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Karnından taşan dev tümör başarılı operasyonla alındı - Son Dakika


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