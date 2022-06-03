Karo üretim markası, merkez ofisinde iç mimarları ağırladı - Son Dakika
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Karo üretim markası, merkez ofisinde iç mimarları ağırladı

03.06.2022 10:53
Karo üretim markası, merkez ofisinde iç mimarları ağırladı

Pandemiyle önemli bir ivme kazanan dekorasyon pazarı hızla büyüyor.

Pandemiyle önemli bir ivme kazanan dekorasyon pazarı hızla büyüyor. Market Data Forecast'in verilerine göre pazarın 2027'e kadar yaklaşık 940 milyar dolara ulaşacağı öngörülürken, seramik sektörü de bu büyümeye uygun olarak vites büyütüyor.

Önceki yıllarda sezonsal ya da uzun aralıklarla tekrarlanan evlerde tadilat ve yenileme çalışmaları, pandemide hem ivme kazandı hem de mevsimsellikten arındı. Ev dekorasyonuna yönelik artan talepler, küresel pazarın büyümesini de tetikledi. Market Data Forecast'in yayımladığı veriler 2021'de 728 milyar dolar değerinde olan küresel ev dekorasyon pazarının 2027'e kadar yıllık bütünleşik yüzde 6,8'lik artışla yaklaşık 940 milyar dolar değerine ulaşacağına işaret ederken, ResearchAndMarkets'ın raporu ise ev mobilyaları ve zemin kaplamaları pazarının 2021'de bu pastadan 106 milyar dolar pay aldığını gösterdi.

Türkiye'de porselen karo sektörünün öncülerinden Seranit, pazardaki payını büyütmek üzere yurt içinde ve dışında aktif bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. 2022'yi İstanbul Maslak'ta açtığı yeni mağazasıyla karşılayan Seranit, Nisan ayında Las Vegas'taki Coverings Fuarı'na katılarak 40 ülkeden 20 binden fazla sektör profesyoneline en yeni ürünlerini tanıttı. Seranit, mayısta Türkiye'deki profesyonellerle buluştu. Yerli üretici, 23 Mayıs Dünya İç Mekanlar Günü vesilesiyle bir etkinlik düzenleyerek TMMOB İç Mimarlar Odası İstanbul Şubesi'nin yönetim kurulu ve üyelerini ağırladı. Seranit Genel Müdürü Nadir Erze'nin ev sahipliği yaptığı etkinlikte, sanatçılar karolara İstanbul'u resmetti.

SEKTÖRÜN ÖNCÜ İSİMLERİ BİR ARAYA GELDİ

Etkinliğin ardından bir açıklama yapan Nadir Erze, "Dünya İç Mekanlar Günü'nü kutlamak amacıyla bir araya geldiğimiz etkinlikte önemli isimlerin bulunduğu 150 misafirimizi İstanbul Üsküdar'daki genel merkezimizde ağırladık. TMMOB İç Mimarlar Odası Başkanı Emrah Kaymak ile İstanbul Şube Başkanı Osman Arayıcı'yı da aramızda görmekten mutluluk duyduk. İstanbul'un eşsiz boğaz manzarasında yer alan genel merkezimizde gerçekleştirdiğimiz programda her bir konuğumuzun keyifli vakit geçirmesi için de birçok aktivite düzenledik" dedi.

KAROLARA İSTANBUL'U RESMETTİLER

Etkinlikte Seranit ürünleri kullanılarak sanatsal faaliyetler düzenlediklerini belirten Erze, "Modern üretim teknolojilerini kullanarak ürettiğimiz porselen karolarımızı etkinliğimize de dahil ederek konuklarımız için çeşitli aktiviteler oluşturduk. Ressam Esra Yılmaz'ın moderatörlüğünde 90x90 cm ebadındaki ürünlerle "Action Paint" atölyesi yaptık. Micro Art Sanatçısı Murat Uçar ise 5x5 cm'lik karolar üzerine kendi tasarımlarını yaparken, İstanbul'un silüetini de resmetti. En büyüğünden en küçüğüne karo üretme kapasitemizle, büyüyen ev dekorasyonu ve yapı sektörü pazarından daha fazla pay alacağız" ifadelerini kullandı.


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Kaynak: DHA

İstanbul, Türkiye, Güncel, Son Dakika

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