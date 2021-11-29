KARORSAN Yönetim Kurulu Toplantısı Vali Gürel Başkanlığında Yapıldı - Son Dakika

Karabük Organize Sanayi Bölgesi (KARORSAN) Yönetim Kurulu Toplantısı, Yönetim Kurulu Başkanı Vali Fuat Gürel, Yönetim Kurulu üyeleri Cenk Gedikoğlu, İlhan Özçelik ve Yunus Çelik ile KARORSAN Bölge Müdürü Alper Tolga Saka'nın katılıyla gerçekleştirildi.

Toplantı öncesinde Milli Eğitim Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasından imzalanan protokol kapsamında sanayi sektöründe yaşanan gelişmelerle eğitim sisteminin eşgüdümünü sağlama, sanayi sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücü ihtiyacını karşılama ve istihdama katkı sağlamak amacıyla KARORSAN Yönetim Binasında Karabük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğüne tahsis edilen OSB Mesleki Eğitim Merkezi İrtibat Bürosunu ziyaret eden Vali Fuat Gürel ve KARORSAN Yönetim Kurulu üyeleri Okul Müdürü Murat Tülümen'den iki Bakanlık arasında imzalanan protokol hakkında bilgiler aldı.

KARORSAN Yönetim Kurulu toplantısı gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından sona erdi.