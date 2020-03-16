Karoseri sektörü, büyümek için pozitif ayrımcılık istiyor

Bursa'da otomotiv endüstrisinin temellerinin atılmasında önemli rol oynayan karoseri sektörü, hızlı büyüme potansiyeli olan sektör yüksek ölçekli üretim alanı ve nitelikli çalışan gibi konularda yaşadığı sorunların çözümü için de destek bekliyor.