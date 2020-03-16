Karoseri sektörü, büyümek için pozitif ayrımcılık istiyor - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Karoseri sektörü, büyümek için pozitif ayrımcılık istiyor - Son Dakika Ekonomi

Karoseri sektörü, büyümek için pozitif ayrımcılık istiyor

21 dakika önce

Bursa'da otomotiv endüstrisinin temellerinin atılmasında önemli rol oynayan karoseri sektörü, hızlı büyüme potansiyeli olan sektör yüksek ölçekli üretim alanı ve nitelikli çalışan gibi konularda yaşadığı sorunların çözümü için de destek bekliyor.

Karoseri sektörü, büyümek için pozitif ayrımcılık istiyor, System.String[]

Bursa'da otomotiv endüstrisinin temellerinin atılmasında önemli rol oynayan karoseri sektörü, hızlı büyüme potansiyeli olan sektör yüksek ölçekli üretim alanı ve nitelikli çalışan gibi konularda yaşadığı sorunların çözümü için de destek bekliyor.

Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 12:35 
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