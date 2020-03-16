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Karoseri sektörü, büyümek için pozitif ayrımcılık istiyor
21 dakika önce
Bursa'da otomotiv endüstrisinin temellerinin atılmasında önemli rol oynayan karoseri sektörü, hızlı büyüme potansiyeli olan sektör yüksek ölçekli üretim alanı ve nitelikli çalışan gibi konularda yaşadığı sorunların çözümü için de destek bekliyor.
Bursa'da otomotiv endüstrisinin temellerinin atılmasında önemli rol oynayan karoseri sektörü, hızlı büyüme potansiyeli olan sektör yüksek ölçekli üretim alanı ve nitelikli çalışan gibi konularda yaşadığı sorunların çözümü için de destek bekliyor.
Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 12:35
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