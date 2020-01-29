Karot örnekleri, yıkımların sorumlularını ortaya çıkaracak - Son Dakika

ELAZIĞ'da, 6.8 büyüklüğündeki depremde yıkılan yüzlerce binadan alınan karot örneklerinin, başlatılan soruşturma kapsamında incelendiği öğrenildi. DHA'nın edindiği bilgilere göre, uzmanların karot incelemesi tamamlandıktan sonra, ölüm ve yaralanmalara neden olan yıkımların sorumluları tespit edilerek, müteahhit ve görevlilerle ilgili soruşturmalar yürütülecek.

Depremin büyük hasar verdiği Elazığ ve Malatya'da Cumhuriyet başsavcılıkları, yıkımda sorumluluğu bulunanların tespiti için soruşturmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda ilk aşamada 41 kişinin öldüğü ve 1607'sinin de yaralandığı yıkılan binalarla ilgili incelemeleri sürdürülüyor.

İHBARLAR DA DEĞERLENDİRİYOR

Depremde yıkılan ve ağır hasar gören binalardan alınan karot örnekleriyle binaların yapımında usulsüzlük yapılıp yapılmadığı tespit ediliyor. Uzmanların hazırlayacağı raporlar doğrultusunda, sorumlular tespit edilerek bu kişiler hakkında soruşturma yapılacak. Başsavcılıklar teknik çalışmaların dışında, vatandaştan adliye, polis ve jandarmaya gelen ihbarları da değerlendiriyor. Depremde yıkılan binaların çoğunluğunun 1980'li yıllarda yapılan binalar olduğu, oturulamayacak halde olduğu halde insanların yaşamasına izin verildiği, bazı apartmanların alt katlarının iş yerleri olarak kullanılması amacıyla kolonlarının kesildiği ihbarları yapıldığı öğrenildi.

YIKILAN 496 BİNA ÖNCELİKLİ İNCELENİYOR