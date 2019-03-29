Karpol, katma değeri yüksek ürünler ihraç edecek
2 saat önce
Mermer makineleri için plastik aksamlar üreten Karpol Poliüretan, ürün portföyüne eklemeyi planladığı katma değeri ve teknolojik düzeyi yüksek ürünlerle ihracata yönelmeyi hedefliyor.
Mermer makineleri için plastik aksamlar üreten Karpol Poliüretan, ürün portföyüne eklemeyi planladığı katma değeri ve teknolojik düzeyi yüksek ürünlerle ihracata yönelmeyi hedefliyor.
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 04:27
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