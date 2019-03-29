Son Dakika Haberleri: Karpol, katma değeri yüksek ürünler ihraç edecek

Karpol, katma değeri yüksek ürünler ihraç edecek

2 saat önce

Mermer makineleri için plastik aksamlar üreten Karpol Poliüretan, ürün portföyüne eklemeyi planladığı katma değeri ve teknolojik düzeyi yüksek ürünlerle ihracata yönelmeyi hedefliyor.

Karpol, katma değeri yüksek ürünler ihraç edecek , System.String[]
Mermer makineleri için plastik aksamlar üreten Karpol Poliüretan, ürün portföyüne eklemeyi planladığı katma değeri ve teknolojik düzeyi yüksek ürünlerle ihracata yönelmeyi hedefliyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 04:27 

İhracat, Ekonomi
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