Karpowership ve MOL, LNG ile elektrik üretecek
1 saat önce
Karadeniz Holding şirketlerinden Karpowership, Japon MOL ile yaptığı işbirliği çerçevesinde KARMOL markasıyla LNG ile elektrik üretecek.
Karadeniz Holding şirketlerinden Karpowership, Japon MOL ile yaptığı işbirliği çerçevesinde KARMOL markasıyla LNG ile elektrik üretecek.
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 03:07
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