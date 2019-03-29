Karpowership ve MOL, LNG ile elektrik üretecek

Karadeniz Holding şirketlerinden Karpowership, Japon MOL ile yaptığı işbirliği çerçevesinde KARMOL markasıyla LNG ile elektrik üretecek.

Karadeniz Holding şirketlerinden Karpowership, Japon MOL ile yaptığı işbirliği çerçevesinde KARMOL markasıyla LNG ile elektrik üretecek.

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