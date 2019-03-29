Son Dakika Haberleri: Karpowership ve MOL, LNG ile elektrik üretecek

Karpowership ve MOL, LNG ile elektrik üretecek

1 saat önce

Karadeniz Holding şirketlerinden Karpowership, Japon MOL ile yaptığı işbirliği çerçevesinde KARMOL markasıyla LNG ile elektrik üretecek.

Karpowership ve MOL, LNG ile elektrik üretecek, System.String[]
Karadeniz Holding şirketlerinden Karpowership, Japon MOL ile yaptığı işbirliği çerçevesinde KARMOL markasıyla LNG ile elektrik üretecek.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 03:07 

Japon, Karadeniz, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Doğu Karadeniz'de 5 İlde Eş Zamanlı Terör Operasyonu Başlatıldı Turist Sayısı Şubat'ta Yüzde 9,4 Arttı Fitch: Türk Bankalarının Önemli Tamponları Var Hurdalıktan Aldıkları Aracı 10 Bin Lira Harcayıp Paletli Kar Aracına Dönüştürdüler
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.3.2019 17:02:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karpowership ve MOL, LNG ile elektrik üretecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]