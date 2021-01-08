Karpuz 9 liralık kilo fiyatı ile tezgâhlarda - Son Dakika

Karpuz 9 liralık kilo fiyatı ile tezgâhlarda

08.01.2021 11:40
Karpuz 9 liralık kilo fiyatı ile tezgâhlarda, System.String[]

Yaz aylarının vazgeçilmezlerinden olan karpuz kış aylarında da tezgahlarda yerini alırken, kilosu çok da anormal olmayan 9 liralık fiyatı ile rağbet görmeye devam ediyor.

Yaz aylarının vazgeçilmezlerinden olan karpuz kış aylarında da tezgahlarda yerini alırken, kilosu çok da anormal olmayan 9 liralık fiyatı ile rağbet görmeye devam ediyor.

İran'dan ithal olarak ülkemize gelen karpuzların isteğe göre yarın veya çeyrek olarak da satılabiliyor olması sebebi ile kolaylıkla alıcı buluyor. Manav sorumlusu Mustafa Sütlü, gelen müşterilerin tezgahta karpuz gördüklerinde şaşırdıklarını dile getirdi. Mevsim normallerinin üstünde seyreden hava sıcaklıkları sera üretimini artırdığını anlatan Sütlü, "Bu nedenle mevsimi yaz olan ürünler kışın da tezgahlarda daha fazla yer buluyor. Kış aylarında özellikle hamile kadınların AŞ ermesine neden olan karpuz bulunması zorken havaların henüz kış mevsimi düzeyine gelmemesiyle birlikte tekrar raflarda görülmeye başladı. Kış aylarında karpuz bulmak artık eskisi kadar zor değil. Ancak iyisini bulmak, "içi kof" şeklinde dediğimiz gibi değil de sanki mevsimindeki gibi kalitelisini bulmaya çalışıyoruz. Önce tadına kendimiz bakıyoruz ki müşteriye gidecek olan ürünün memnun edebilmesi için kendimiz de beğenmeden almıyoruz" dedi.

Karpuza özellikle hamile kadınların ilgi gösterdiğini söyleyen Sütlü, eşlerinin de durumdan memnun olduğunu belirtirken sözlerine şöyle devam etti;

"Başkalarından duyup "burada karpuz varmış" diye gelen müşterilerimiz var. Kışın bulunması zor meyveleri de buraya getirmeye çalışıyoruz. Daha önceden alıp memnun kaldığımız ürünleri daha hale gelmeden önce özel olarak ayırttırıyoruz. Ayrıca bu tip ürünleri stok yaparak değil, talep orantısında getiriyoruz. Ürünün uzun süre rafta kalmasını değil de taze iken müşteriye ulaşmasını sağlıyoruz." - ESKİŞEHİR

Karpuz 9 liralık kilo fiyatı ile tezgâhlarda
Karpuz 9 liralık kilo fiyatı ile tezgâhlarda
Karpuz 9 liralık kilo fiyatı ile tezgâhlarda

Manav, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Karpuz 9 liralık kilo fiyatı ile tezgâhlarda - Son Dakika


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