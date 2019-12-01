Son Dakika Haberleri: Karpuz hala tezgahlardaki yerini koruyor
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Karpuz hala tezgahlardaki yerini koruyor

6 saat önce

Eskişehir'de karpuz sezonunun yaklaşık 2 ay önce bitmesine rağmen hala tezgahlarda karpuz yer alıyor.

Karpuz hala tezgahlardaki yerini koruyor, System.String[]

Eskişehir'de karpuz sezonunun yaklaşık 2 ay önce bitmesine rağmen hala tezgahlarda karpuz yer alıyor.


Ülke genelinde karpuz sezonu bitmesine rağmen hasta ve hamileler için pazarcılar ellerinde kalan son karpuzları satışa sunuyorlar. Aralık ayında olmamıza rağmen hala bulunan karpuzun kilosunun 2 lira olması hem satıcıyı hem de tüketiciyi bir hayli mutlu ediyor. Kurtuluş Kapalı Pazarı'nda yer alan manav Emin Özkaya, bu karpuzları özel olarak üretildiği için hala bulundurduğunu belirtti. Özkaya, "İsteyen vatandaşlara sunmak için aralık ayında bile karpuz satıyoruz. Aslında eskiden bu zamanlarda pazarda karpuz bulamıyorduk. Hastalarımız oluyordu. Doktor tavsiyesiyle karpuz arıyordu. Ama pazardan pazara dolaşıp da bulamıyordu. Ama artık hem mevsimler değişti hem de biz de bu zamanlar için özel olarak yetiştiriyoruz. Çünkü hasta, hamile olanlar, ölümcül hastalığı olanlar bazen karpuz istiyorlar. Biz de görevimiz olarak bunu şimdi kilosu 2 liraya satıyoruz. Ama bu çok uzun da sürmez. Önümüzdeki 1-2 ay içerisinde elimizdeki karpuzlar bitecek" diye konuştu. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, Aralık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 10:37 Kaynak: İHA
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