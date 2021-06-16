Karpuz hırsızları suçüstü yakalandı - Son Dakika

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Akçakoca İlçesi'nde gece saatlerinde manavdan karpuz çalan 2 kişi'yi gece kartalları suçüstü yakaladı.

Gece saatlerinde Akçakoca ilçesinde yaşanan olayda, kent merkezinde bulunan manava giren G.B. (30) ve E.H.(42) manavda bulunan karpuzları almaya başladılar. Bu sırada devriye atan gece kartalları manavdaki hareketliliği fark ettiler. İçeride bulunanları gözaltına alan bekçiler, şüphelileri asayiş şube ekiplerine teslim ettiler. Şahısların yapılan üste aramasında G.B. isimli şahsın üzerinden kelebek tabir edilen bıçak bulundu. Şüpheliler, ifadeleri alınmak ve adli işlemleri tamamlanmak üzere Akçakoca İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. - DÜZCE