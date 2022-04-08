Karpuz kilosu 15 liradan tezgahta - Son Dakika
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Karpuz kilosu 15 liradan tezgahta

08.04.2022 11:37
Karpuz kilosu 15 liradan tezgahta

Eskişehir'de pazar tezgahlarına düşen karpuz kilogramı 15 liradan satılıyor.

Eskişehir'de pazar tezgahlarına düşen karpuz kilogramı 15 liradan satılıyor.

Yaz aylarının vazgeçilmez meyvesi olan karpuz tezgahlarda yerini almaya başladı. Vatandaşlarında Ramazan ayında tercih etmesi beklenen karpuzun kilogram fiyatı 15 liradan satılıyor. Alım gücü ve kilogram fiyatının fazla olmasından dolayı pazarcı esnafı karpuzu bölerek, müşterilerine satıyor. Dilim dilim satılan karpuzun bütün fiyatı 150 lirayı buluyor. Ortalama bir diliminin 40 lirayı bulduğunu belirten esnaf, vatandaşın ilgi gösterdiğini söyledi.

Mevsim ve maliyet göz önüne alındığında şuan satış fiyatının normal olduğunu belirten esnaf, önümüzdeki haftalarda fiyatın düşmesini bekliyor.

(Ali Furkan Çetiner/İHA)

Karpuz kilosu 15 liradan tezgahta

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Eskişehir, Esnaf, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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