Karpuz tarlalarını buz kesti - Son Dakika
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Karpuz tarlalarını buz kesti

6 saat önce

Adana'da 2 gecedir süren aşırı soğuklar ve don nedeniyle karpuz ekili tarlalardaki fideler kurudu.

Karpuz tarlalarını buz kesti, System.String[]

Adana'da 2 gecedir süren aşırı soğuklar ve don nedeniyle karpuz ekili tarlalardaki fideler kurudu. Tarlalardaki sular donarken, karpuzun naylonunu tutan demirler ise buz tuttu. Karpuz üreticisi Nadir Akol, "Genelde çiftçilerin karpuz fideleri kurudu. 70-80 bin lira sadece benim zararım var. Yapacak bir şey yok. Artık devletimize sığınmaktan başka bir çaremiz kalmadı" dedi.


Türkiye'nin en sıcak illerinden biri olan Adana'da son 2 gündür gece saatlerinde hava eksi 6 dereceye kadar düştü. Dün gecede yaşanan don, Karataş ilçesi Bahçe Mahallesi'nde yeni ekilen karpuz tarlalarını vurdu. Tarlalardaki karpuz pidelerinin çoğu soğuktan kururken karpuzun naylonunu tutan demirler ise buz tuttu.


Türkiye'nin karpuz ihtiyacının yüzde 20'sini karşılayan Adana'daki zirai don karpuzun üretimini de olumsuz etkileyecek.


"Fidelerimiz yerle bir oldu"


60 dönüm tarlasında 30 bin fide karpuz eken ve bütün karpuzları yaşanan don nedeniyle kuruyan çiftçi Nadir Akol, "Şuan afet bölgesi olarak ilan edilecek durumdayız. Gece saatlerinde eksi 6 dereceyi gördü hava. Fidelerimiz yerle bir oldu. Buz öğle saati olmasına rağmen hala 4-5 santimetre kalınlığında" diye konuştu.


Devletten yardım beklediğini belirten Akol, "Buradan devletimize seslenmekten başka bir çaremiz yok. Devletimiz bize el uzatıp yardımcı olursa seviniriz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan yardım bekliyoruz. Yapacak bir şey yok. Artık devletimize sığınmaktan başka bir çaremiz kalmadı" ifadelerini kullandı.


"İlk defa böyle bir afet gördüm"


Yaşanan don olayının çiftçileri aşırı zarara uğrattığını kaydeden Akol, sadece kendisinin 70-80 bin lira zarara uğradığını söyleyerek şunları kaydetti:


"Sahil şeridi olmasına rağmen afet bölgesi olduk. Yüzde 99 oranında fideler kurudu hep. Ben 1976 doğumluyum ve 1994 yılından bu yana karpuz ekiyorum ilk defa böyle bir afet gördüm. Sahil şeridi olduğu için biz karpuz ekeriz buralarda ancak bu sene tam tersi oldu. Tarlasında alttan sulama olanlarda yüzde 40 oranında kurtulma oldu ama genelde çiftçilerin hali bu şekilde." - ADANA

Karataş, Türkiye, Bahçe, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 02:14 Kaynak: İHA
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