Karpuz tarlasında doğdu, karpuz yetiştiricisi oldu - Son Dakika

Karpuz tarlasında doğdu, karpuz yetiştiricisi oldu

Karpuz tarlasında doğan ve baba mesleğini sürdüren Mardinli çiftçi Mehmet Tağ, Bingöl'de kiraladığı 70 dönümlük arsada karpuz ekerek hasat yaparken, ürünlerin elde kalmaması için destek istedi.

Karpuz tarlasında doğdu, karpuz yetiştiricisi oldu, System.String[]

Karpuz tarlasında doğan ve baba mesleğini sürdüren Mardinli çiftçi Mehmet Tağ, Bingöl'de kiraladığı 70 dönümlük arsada karpuz ekerek hasat yaparken, ürünlerin elde kalmaması için destek istedi.

Yaklaşık 4 yıl önce memleketi Mardin'in Derik ilçesinden Bingöl'e gelerek baba mesleği karpuz yetiştiriciliği devam ettiren 4 çocuk babası Mehmet Tağ (42), kiraladığı 70 dönüme bu yılda bostan ekti. Bostanında hasat yapan Tağ, karpuzun kilogramını 70 kuruştan satmaya başladı. Babasının karpuz tarlasında doğduğunu dile getiren Tağ, o günden bu yana karpuzculuk mesleğini sürdürdüğünü dile getirdi.

Bu yaşına kadar karpuzcu olarak çalıştığını belirten Çiftçi Tağ, "Bu meslek bana babadan kalma bir meslek. 1978 yılında babam Cizre'de karpuz tarlası ektiğinde bende orada tarlada doğdum. Bu mesleği seviyorum. Baba mesleği olduğu için hem de zevkle yapıyorum. Adeta gül gibi seviyorum. 4 senedir Bingöl'deyim ve buradan aslında memnunum. Çevre edindim, dostlar edindim. Bingöl karpuzunun tadını anlatamıyoruz. Çevremize, dostlarımıza anlatabilsek ki bu doğallığı, bu ilaçsız karpuzu, hormonsuzluğu bilseler bize olan destekleri çoğalır. Zaten bu desteğe muhtacız. Bu işi ailemiz ve toplum için yapıyoruz" dedi.

Zor şartlar altında karpuzları yetiştirdiğini dile getiren Tağ, "70 dönüm bir yer kiraladım ki susuz bir yerdi. Dereden suyu motorla getiriyorum günde 30 litre mazot yakarak. Bu zor şartlarda karpuz yetiştiriyorum ve sezon artık bitmek üzere. Biz artık Bingöl halkından, çevre illerden ve dostlarımızdan destek bekliyoruz ki üreticilerin mağdur olmaması lazım. Mağdur olduk mu tüketiciye daha lezzetsiz karpuz olarak yansır. Ricamız bizlere destek olsun, bu emekler onlar için" diye konuştu.

(İHA)

Bingöl, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2020 11:32

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Karpuz tarlasında doğdu, karpuz yetiştiricisi oldu - Son Dakika
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