Karpuz timleri denetimde

Adana'da turfanda karpuz hasadının başlamasının ardından erken karpuz kırımını önleyerek üretici ve tüketici mağduriyetlerini azaltmak amacıyla oluşturulan ekipler, hasadın yoğun olarak gerçekleştiği ilçelerde denetimlerini sürdürüyor.



Adana Valisi Mahmut Demirtaş, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, karpuz üretiminde birinci olan Adana'nın Türkiye üretiminin yüzde 22'sini karşıladığını, bu yıl Adana'da karpuz üretiminin yaklaşık 110 bin dekar alanda 800 bin ton olarak gerçekleşmesini beklediklerini söyledi.



Her yıl olduğu gibi bu yıl da erken karpuz kırımını önlemek amacıyla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Ziraat Odaları ve Adana Karpuzcular Derneği Başkanlığı tarafından kontrol ve denetim timleri oluşturulduğunu kaydeden Vali Demirtaş, "Hasat olgunluğuna ulaşmayan karpuzun hasadı engellenerek ekonomik düzenin korunması ile üreticinin mağduriyetinin önlenmesi aynı zamanda da olgunlaşmadan hasat edilen karpuzun yurtta piyasaya arzının engellenerek tüketici mağduriyetinin önüne geçilmesi amaçlanmıştır. Zira olgunlaşmadan tüketiciye ulaşan karpuz daha sonra tüketim için tercih edilmemektedir" dedi.



Oluşturulan ekiplerin hafta içi ve hafta sonu hasadın yoğun olarak gerçekleştiği Karataş ve Yumurtalık ilçelerinde denetimler yaptığını aktaran Vali Demirtaş, "Ekiplerimiz, hasat olgunluğuna gelen karpuzların kırımı için izin vermektedirler. Aynı zamanda üreticilerimize 'hasadın olgunlaşmış karpuzlar seçilerek yapılması, olgunlaşmamış olanlar için hasat zamanının beklenmesi' yönünde eğitimler de verilmektedir" diye konuştu. - ADANA