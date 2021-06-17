Üye Girişi
Karpuz üreticileri şikayetçi! 1 dönüm araziden 10 tona kadar alınan verim kurtarmıyor - Son Dakika

Karpuz üreticileri şikayetçi! 1 dönüm araziden 10 tona kadar alınan verim kurtarmıyor

17.06.2021 14:00

Adana karpuzu, yurt içindeki tüketiminin yanı sıra ihraç edildiği 8 ülkede de çok fazla rağbet görüyor. Karpuz eken çiftçiler 1 dönüm araziden 10 tona kadar verim alıyor. Fakat fiyatın 35 kuruş ile 55 kuruş arası olması üreticileri üzüyor.

Türk Patent ve Marka Kurumunca geçen yıl coğrafi işaret tescil belgesi verilen Adana karpuzunda hasat sürüyor.
Tadı, rengi ve aromasıyla bilinen Adana karpuzu yurt içinde satışının yanı sıra 8 ülkeye ihraç ediliyor. İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin, kentte bu yıl karpuz ekiminin yaklaşık 110 bin dekarda gerçekleştiğini söyledi.

"FİYAT 35-55 KURUŞA DÜŞTÜ"

Dekara 3-10 ton verim alındığını aktaran Tekin, "Erkenci karpuzlarda rekoltemiz biraz daha düşük oluyor. Hasadın ortalarına ve sonlarına doğru üretimimiz dekara 5-10 ton. İlk hasatta karpuz fiyatları 3,50-4 lira arasında seyrederken, tüketim azlığından dolayı fiyat 35-55 kuruşa düştü. Bu üreticinin maliyetlerini tam karşılayamamakta. Bunun ana sebeplerinden birisi Orta Anadolu ve İstanbul'da havanın serin gitmesi ve tüketimin az olması. Aynı zamanda pandeminin neden olduğu otellerin ve toplu tüketim yerlerinin açık olmamasından karpuz tüketimi az olmakta. Aslında geçen yıla göre karpuz üretimimizde çok değişiklik yok. Geçen yıl 120 bin dekar ekim alanı varken bu yıl 110 bin dekara düşmüş olmasına rağmen fiyatlar bu şekilde seyrediyor." dedi.

1 dönümden 10 tona kadar verim alınıyor ama yine de kurtarmıyor! Karpuz üreticileri fiyattan şikayetçi

"KİLOGRAMI 1 LİRA OLSA ÜRETİCİYİ KURTARIR"

Kenttin karpuz ihracatına da değinen Tekin, "Son zamanlarda önemli gelişmeler olmaya başladı. İhracatımız başladı ve günden güne artmakta. Almanya, Bulgaristan, Romanya, Rusya, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuzey Makedonya, Bosna Hersek gibi ülkelere şu anda ihracat yapıyoruz. İnşallah bu ihracat hızlı bir şekilde devam eder ve karpuz fiyatları normal seviyesine gelir. Yani kilogramı 1 lira civarında da olsa üreticimizi kurtarır. Bunun da kısa sürede bu noktaya geleceğini düşünüyorum. İnşallah üreticimizi sevindirecek haberleri kısa zamanda paylaşırız ve üreticimizin yüzü güler diye ümit ediyoruz."

1 dönümden 10 tona kadar verim alınıyor ama yine de kurtarmıyor! Karpuz üreticileri fiyattan şikayetçi

ÇİFTÇİ FİYATLARDAN ŞİKAYETÇİ

Çiftçi Abdurrahman Kaplan da karpuzun fiyat olarak en kötü günlerini yaşadığını ifade etti. Karpuz hasadına başladıklarında kilogramını 3,5-4 liradan sattıklarını aktaran Kaplan, "Hasat başladıktan bir hafta sonra direkt 2 liraya düştü. Ondan sonra karpuz yüklü araba gittikçe fiyat da düştü." şeklinde konuştu.

Karpuz üreticileri şikayetçi! 1 dönüm araziden 10 tona kadar alınan verim kurtarmıyor
Karpuz üreticileri şikayetçi! 1 dönüm araziden 10 tona kadar alınan verim kurtarmıyor

Patent, Hasat, Adana, Türk, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Karpuz üreticileri şikayetçi! 1 dönüm araziden 10 tona kadar alınan verim kurtarmıyor - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Real Madrid'in efsane kaptanı Ramos, veda konuşması sırasında ağladı 14:52 Real Madrid'in efsane kaptanı Ramos, veda konuşması sırasında ağladı Alzheimer ilacı ilk defa insan üzerinde denendi! Yan etkilerinden biri beyin kanaması olduğu için onaylanmıyordu 14:30 Alzheimer ilacı ilk defa insan üzerinde denendi! Yan etkilerinden biri beyin kanaması olduğu için onaylanmıyordu Son dakika: Merkez Bankası, politika faizini yüzde 19'da sabit bıraktı 14:22 Son dakika: Merkez Bankası, politika faizini yüzde 19'da sabit bıraktı
Son Dakika! Adalet Bakanı Gül'den 14:02 Son Dakika! Adalet Bakanı Gül'den "10 bin dolar alan siyasetçi" gündemiyle ilgili açıklama: Yargının görevi iddiaların üstüne gitmektir Erdoğan, Biden'la yaptığı görüşmenin detayını açıkladı: 13:35 Erdoğan, Biden'la yaptığı görüşmenin detayını açıkladı: "S-400 konusunda farklı bir adım atmamızı beklemeyin" dedim Kuyumcukent AVM'de yerinde aşı uygulaması başladı! Vatandaşlara randevu sorulmaksızın aşı yapılıyor 13:07 Kuyumcukent AVM'de yerinde aşı uygulaması başladı! Vatandaşlara randevu sorulmaksızın aşı yapılıyor
Cinayet itirafında bulunan kadın Esra Erol'da yeni bir bomba patlattı: Eşimden boşanınca kayınpederim benimle evlenmek istedi 12:30 Cinayet itirafında bulunan kadın Esra Erol'da yeni bir bomba patlattı: Eşimden boşanınca kayınpederim benimle evlenmek istedi HDP İzmir il binası önünde silah sesleri! Özel harekat polisleri bir kişiyi gözaltına aldı 12:03 HDP İzmir il binası önünde silah sesleri! Özel harekat polisleri bir kişiyi gözaltına aldı

Son Dakika Haberleri
14:55 Rahatsızlanan annesi yerine işe gitmiş! HDP il binasındaki silahlı saldırı ölen Deniz'in bir günlüğüne orada bulunduğu öğrenildi
14:52 Real Madrid'in efsane kaptanı Ramos, veda konuşması sırasında ağladı
14:45 Seda Sayan geri adım attı! Önce "Evindeki hizmetçiye tecavüz etti" dedi, sonra ''Yanlış açıklama oldu'' dedi
14:26 Eda ve Serkan'ın öpüşme sahnesi diziye damga vurdu
14:21 Son dakika: Merkez Bankası, politika faizini yüzde 19'da sabit bıraktı
14:20 Veyis Ateş istifa etti! Gazeteci, Sedat Peker'in iddialarıyla gündeme gelmişti
14:15 43 yaşında Parma'ya imza atan Buffon, 'Superman' videosuyla tanıtıldı
14:01 Son Dakika! Adalet Bakanı Gül'den "10 bin dolar alan siyasetçi" gündemiyle ilgili açıklama: Yargının görevi iddiaların üstüne gitmektir
13:53 AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: HDP İzmir il binası saldırısını kınıyorum
13:48 Rasim Ozan Kütahyalı'dan TFF'ye ilginç öneri: Bu ruhsuz takımı son maçta Fatih Terim yönetsin
Rahatsızlanan annesi yerine işe gitmiş! HDP il binasındaki silahlı saldırı ölen Deniz'in bir günlüğüne orada bulunduğu öğrenildi Rahatsızlanan annesi yerine işe gitmiş! HDP il binasındaki silahlı saldırı ölen Deniz'in bir günlüğüne orada bulunduğu öğrenildi         
14:56
Seda Sayan geri adım attı! Önce Seda Sayan geri adım attı! Önce "Evindeki hizmetçiye tecavüz etti" dedi, sonra ''Yanlış açıklama oldu'' dedi         
14:46
Eda ve Serkan'ın öpüşme sahnesi diziye damga vurdu Eda ve Serkan'ın öpüşme sahnesi diziye damga vurdu         
14:26
Veyis Ateş istifa etti! Gazeteci, Sedat Peker'in iddialarıyla gündeme gelmişti Veyis Ateş istifa etti! Gazeteci, Sedat Peker'in iddialarıyla gündeme gelmişti         
14:20
Kayseri'de çocuğuna sigara içirip ölmesi için ilaç veren anne yakalandı Kayseri'de çocuğuna sigara içirip ölmesi için ilaç veren anne yakalandı         
13:57
Son Dakika! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı: 10 bin dolar alan siyasetçi şu an milletvekili değil Son Dakika! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı: 10 bin dolar alan siyasetçi şu an milletvekili değil         
13:33
İntihar için çıktığı 3. kattan atlayan kadını şans eseri üzerine düştüğü tente kurtardı İntihar için çıktığı 3. kattan atlayan kadını şans eseri üzerine düştüğü tente kurtardı         
12:56
İl binası açılışına giden Muharrem İnce, vatandaştan korkup geri çekildi İl binası açılışına giden Muharrem İnce, vatandaştan korkup geri çekildi         
12:29
Eriksen'den üzücü haber! Kalp pili takılan yıldız oyuncunun futbol kariyeri bitebilir Eriksen'den üzücü haber! Kalp pili takılan yıldız oyuncunun futbol kariyeri bitebilir         
11:57
Ayrılıkta perde arkası! Merve Dizdar ile Gürhan Altundaşar aslında 1 hafta önce resmen boşanmış Ayrılıkta perde arkası! Merve Dizdar ile Gürhan Altundaşar aslında 1 hafta önce resmen boşanmış         
11:27
Görenler hem şaşırıyor hem de hayran kalıyor! Ağaçta oluşan desen koruma altına alındı Görenler hem şaşırıyor hem de hayran kalıyor! Ağaçta oluşan desen koruma altına alındı         
11:23
Banu Alkan'ın gençlik yıllarında çekilen bikinili fotoğrafı sosyal medyayı salladı Banu Alkan'ın gençlik yıllarında çekilen bikinili fotoğrafı sosyal medyayı salladı         
11:00
Sahte mehdi tutuklandı! İran'ı elindeki kılıçla birbirine kattı Sahte mehdi tutuklandı! İran'ı elindeki kılıçla birbirine kattı         
10:46
Kendilerine Kendilerine "Tebliğciler" adını veren grubun alkol kullanan insanları uyardığı video gündeme oturdu         
10:23
Sokak röportajında hayret ettiren sözler: Ben bir kadın olarak seni ellemek istiyorum Sokak röportajında hayret ettiren sözler: Ben bir kadın olarak seni ellemek istiyorum         
10:15
Arap spiker aşka geldi! Tribündeki güzel seyirciyi görünce maçı bırakıp serenat yaptı Arap spiker aşka geldi! Tribündeki güzel seyirciyi görünce maçı bırakıp serenat yaptı         
23:28
Son anket sonuçları çok şaşırttı! MHP barajı geçerken, HDP baraj altı kaldı Son anket sonuçları çok şaşırttı! MHP barajı geçerken, HDP baraj altı kaldı         
18:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2021 15:00:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Karpuz üreticileri şikayetçi! 1 dönüm araziden 10 tona kadar alınan verim kurtarmıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement