Karpuz üreticisi fiyattan memnun, ham kırımdan şikayetçi - Son Dakika

Karpuz üreticisi fiyattan memnun, ham kırımdan şikayetçi

03.05.2021 12:45
Karpuz üreticisi fiyattan memnun, ham kırımdan şikayetçi, System.String[]

Antalya'nın Serik ilçesinde örtü altı karpuz hasadına devam ediliyor.

Antalya'nın Serik ilçesinde örtü altı karpuz hasadına devam ediliyor. Üreticiler, kilosu 4,5 liradan satılan karpuzun fiyatından memnun olurken, iç piyasada ithal edilen İran karpuzuyla rekabet edebilmek için ham karpuz kırılmasından yana dertli.

Serik ilçesine bağlı Kayaburnu Mahallesi'nde 17 günlük kısıtlamada karpuz hasadı devam ediyor. Ocak ayında ekilen karpuzların üretimi için yaz kış demeden seralarda nöbet tutan çiftçiler, hasat zamanında ham karpuz kırımı yapıldığı için alıcının azalmasından dolayı dertli olduklarını belirtti.

Karpuz üreticisi Süleyman Öksüz, "Ürünlerimizi Ocak ayının 10'u gibi ektik. Yaklaşık 3 ay gibi sürede ürünlerimiz yetişiyor. Şu an yetişti ve hasat zamanındayız ve hasatımız yapılıyor. Fiyatlardan memnununuz. Ancak bizim yakındığımız İran karpuzu ülkemize giriş yapıyor. Biz burada yerli tohumdan üretiyoruz. Yerli olarak ürettiğimiz halde İran karpuzunun rağbet görmesinden şikayetçiyiz. Ürünlerimizi yetiştirirken gece gündüz demiyoruz. Soğuk kış şartlarında gelip seralarda soba yakıyoruz. Her gün seraların havalandırmalarını açıp kapatıyoruz. Tek tek seraları gezip 100 günde bir süreçte karpuzlarımızı yetiştiriyoruz ve halkımızın beğenisine sunuyoruz. Biz yapmıyoruz ama birçok çiftçimiz ham karpuz kırıyor. Olmamış karpuzu hale götürüp sattığı zaman alan kişi kesip ham çıktığında bir daha karpuz almıyor. Biz bundan dolayı şikayetçiyiz. Devletimiz ve ziraat odalarından bu işe bir el atmasını bekliyoruz. Üretici olarak ham karpuz kırılmasını istemiyoruz" şeklinde konuştu

Meyve alım satım işiyle uğraşan İsmail Köse ise "Seralamızda yüzde 50-60 bir hasat yapıyoruz. Biz bunu istesek yüzde 80-90'lara çıkarabiliriz. Şu anki kırımımıza göre konuşuyorum fakat tüketicinin tat, lezzet ve renk alırsa memnuniyet artacak. Biz burada İran karpuzuyla mücadele ediyoruz. Başa baş bir rekabet olması için tüccarlarımızın ve üreticilerimizin kaliteye önem vermesi gerekiyor. Ham karpuz kırmayalım, tadı, lezzetini ve rengini almadan. Çünkü piyasası düşer. İhracatta bu yıl rekoltelerdeki düşüş nedeniyle karpuzun toptan fiyatı 4-4.5 lira arasında değişiyor. Fiyat yüksek olduğu için tır ve nakliye ücretleri yüksek olduğu için ihracatımız başlamadı. Fiyat düştüğü zaman ihracata başlayacağız" diye konuştu. - ANTALYA

Karpuz üreticisi fiyattan memnun, ham kırımdan şikayetçi
Karpuz üreticisi fiyattan memnun, ham kırımdan şikayetçi
Karpuz üreticisi fiyattan memnun, ham kırımdan şikayetçi
Karpuz üreticisi fiyattan memnun, ham kırımdan şikayetçi
Karpuz üreticisi fiyattan memnun, ham kırımdan şikayetçi
Karpuz üreticisi fiyattan memnun, ham kırımdan şikayetçi

Antalya, Hasat, Ocak, İran, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Karpuz üreticisi fiyattan memnun, ham kırımdan şikayetçi - Son Dakika Ekonomi


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