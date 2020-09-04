Karpuz ve kavundan Muş ekonomisine 75 milyon TL'lik katkı - Son Dakika

Karpuz ve kavundan Muş ekonomisine 75 milyon TL'lik katkı

Muş'ta 21 bin dekar alanda ekimi yapılan kavun ve karpuzdan kent ekonomisine 75 milyon liralık katkı sağlanması bekleniyor.

Karpuz ve kavundan Muş ekonomisine 75 milyon TL'lik katkı, System.String[]

Muş'ta 21 bin dekar alanda ekimi yapılan kavun ve karpuzdan kent ekonomisine 75 milyon liralık katkı sağlanması bekleniyor.

Kente çevre illerden gelen yerli üreticiler tarafından ekimi yapılan kavun ve karpuzdan ekonomiye büyük katkı sağlanıyor. Hasadı yapıldıktan sonra kamyonet ve tırlara yüklenerek çevre ve büyük şehirlere gönderilen karpuzlara yoğun ilgi gösteriliyor.

Üretimle ilgili açıklamalarda bulunan Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Aydın, Muş'ta tarımsal üretimin önemli bir faaliyet kolu olduğunu söyledi. Muş nüfusunun yüzde 50-60'ının çiftçilikle uğraştığını anlatan Aydın, "Sulu güzel alanlarımız var. 2 milyon 800 bin dönüm ovamız bulunmaktadır. Bu arazilerimizde başta buğday olmak üzere kavun, karpuz yetiştiriciliği yapılmaktadır. Burada en çok öne çıkan sebzelerimizin başında karpuz geliyor. Adana karpuzu çıkar biter, Diyarbakır'ın çıkar biter, en son da Muş'un karpuzu çıkar. Şu anda 15 bin dönüm alanda 60 bin ton civarında bir rekolte bekliyoruz bu sene. Yaklaşık olarak üreticilerimizin gayri safi milli hasılaya da 60 milyon TL katkı yapacaklar. Bunun yanında 6 bin dönüm civarında da kavunumuz var. Bu da 15 bin ton civarında bekleniyor. Buradan da 15 milyon TL bekleniyor. Yani kavun ve karpuzun toplamda 75 milyon TL'lik milli gelire katkısı var" dedi.

"Karpuzumuzun aroması toprak ve ekimden dolayı çok güzel oluyor"

Muş karpuzunun aromasının kaliteli olduğuna değinen Aydın, "Hem dışarıdan gelen üreticilerimiz var hem de bizim yerli üreticilerimiz var. 40 civarında kayıtlı Diyarbakır ve Mardin'den gelen üreticilerimiz var. Bunlar son derece modern tekniklerle tarım yapıyorlar. Bizim karpuzumuzun aroması toprak ve ekimden dolayı çok güzel oluyor. Beğeni ile satılıp tüketilen ürünlerdir. Çiftçilerimizi desteklemeye devam ediyoruz. Komşu illerimiz başta olmak üzere büyük illerimize dahi şu an sevkiyatlar sürmektedir" diye konuştu.

Karpuzları çevre ve büyük şehirlere gönderen tüccar Burhan Tutar ise karpuz tarlasını satın aldığını ve Türkiye'nin dört bir tarafına karpuz gönderdiğini ifade etti. Yerli üreticilerin yanı sıra çevre illerden de Muş'a gelerek karpuz üretimi yapıldığını aktaran Tutar, "Biz karpuzları bu ailelerden satın alarak tırlarla büyük şehirlere gönderiyoruz" dedi. - MUŞ

Aydın, Muş, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2020 09:57 - Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Karpuz ve kavundan Muş ekonomisine 75 milyon TL'lik katkı - Son Dakika Ekonomi

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