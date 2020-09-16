Karpuz yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı - Son Dakika

- Karpuz yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı

Sürücüsün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon yol kenarına devrildi

EDİRNE - Edirne'nin Keşan ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği sebze ve karpuz yüklü kamyon devrildi. Kazada sürücü yaralandı.

Kaza, Keşan ilçesi Zahireciler Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Keşan şehir merkezinden İzzetiye Mahallesi yönünde seyir halinde olan M.Y. idaresindeki 34 YL 9011 plakalı sebze ve karpuz yüklü kamyon, bilinmeyen bir sebeple yoldan çıktı. Yol kenarına devrilen kamyon içinde bulunan sebze ve karpuzlar çevreye saçıldı.

Kazanın haber verilmesinin ardından, yaralı kamyon sürücüsü olay yerine gelen ambulans ile Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza yerine gelen polis ekipleri de bölgede incelemeler yaparak, güvenlik önlemi aldı. Yaralı sürücü M.Y.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.