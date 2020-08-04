Karpuz zam şampiyonu oldu - Son Dakika

Karpuz zam şampiyonu oldu

Erzincan'ın da bulunduğu (TRA1) Bölgesi'nde karpuz zam şampiyonu oldu.

Karpuz zam şampiyonu oldu, System.String[]

Erzincan'ın da bulunduğu (TRA1) Bölgesi'nde karpuz zam şampiyonu oldu.

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 11,76, aylık yüzde 0,58 arttı. TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 0,58, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 6,37, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,76 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 11,51 artış gerçekleşti.

Erzincan, Bayburt ve Erzurum (TRA1) Bölgesi'ndeki bir önceki aya göre artış, Türkiye oranının altında;

TÜİK Erzurum Bölge Müdürlüğünden alınan bilgilere göre; TRA1 (Bayburt, Erzincan ve Erzurum) istatistik bölgesinde TÜFE Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 0,48 artarken, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 6,96, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,32, 12 aylık ortalamalara göre yüzde 12,85 artış gerçekleşti.

"Karpuz zam şampiyonu"

Bayburt, Erzincan ve Erzurum (TRA1) bölgemizde karpuz zam şampiyonu oldu.

TÜİK verilerine göre Erzurum, Erzincan ve Bayburt'un içerisinde yer aldığı TRA1 istatistik bölgesinin Temmuz ayında en çok zamlanan ve en çok ucuzlayan ürünleri açıklandı. Erzurum, Erzincan ve Bayburt'ta Temmuz ayında yüzde 26,16 artış oranıyla karpuz zam şampiyonu olurken, bunu yüzde 14,47 oranıyla kreş ve gündüz bakım evleri, yüzde 12,00 oranıyla kolonya, yüzde 11,43 oranıyla yumurta, yüzde 10,41 artış ile balık takip etti.

Bayburt, Erzincan ve Erzurum (TRA1) bölgesinde en çok taze fasulye ucuzladı.

TÜİK'ten alınan bilgilere göre; Bayburt, Erzincan ve Erzurum (TRA1) bölgesinde Temmuz ayında fiyatı düşen ürünlerin başında Taze Fasulye geldi. Temmuz ayında taze fasulye yüzde 41,59 oranında düşerken, bu ürünü yüzde 36,28'lik düşüş ile kabak izledi. Temmuz ayında fiyatı en çok düşen diğer ürünler arasında yüzde 31,20 ile patlıcan, yüzde 14,30 ile ceket (kadın için), yüzde 10,30 ile tişört (çocuk için) yer aldı.

Türkiye verilerine göre; yıllık en düşük artış yüzde 5,81 ile haberleşme grubunda gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, yüzde 6,04 ile eğlence ve kültür, yüzde 7,78 ile ev eşyası ve yüzde 8,81 ile ulaştırma oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 21,90 ile çeşitli mal ve hizmetler, yüzde 21,78 ile alkollü içecekler ve tütün ve yüzde 14,17 ile sağlık oldu. - ERZİNCAN

Erzincan, Bayburt, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.08.2020 12:10

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Karpuz zam şampiyonu oldu - Son Dakika Ekonomi
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