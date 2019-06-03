Son Dakika Haberleri: Karpuzlar yola saçılınca kara yolu ulaşıma kapandı
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Karpuzlar yola saçılınca kara yolu ulaşıma kapandı

1 saat önce

Çorum'da kaza yapan tırın dorsesindeki karpuzların yola dökülmesi nedeniyle Çorum-Samsun kara yolunda trafik bir süre aksadı.

Karpuzlar yola saçılınca kara yolu ulaşıma kapandı, System.String[]
Çorum'da kaza yapan tırın dorsesindeki karpuzların yola dökülmesi nedeniyle Çorum- Samsun kara yolunda trafik bir süre aksadı.
Adana'dan yüklediği karpuzları Ordu'ya götüren Şükrü Deniz'in (50) kullandığı 52 HP 878 plakalı tır, Çorum-Samsun kara yolu İskilip kavşağı yakınlarında refüje çarptı.
Çarpmanın etkisiyle tırın dorsesinin bazı kapaklar açılınca yüzlerce karpuz yola döküldü. Sürücü Deniz'in yara almadığı kazada karpuzlar nedeniyle kara yolu ulaşıma kapandı.
Polis ekiplerince olay yerine çağrılan kara yolları ve belediye temizlik ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmasının ardından yol açıldı.
Çevredeki bazı vatandaşlarla sürücülerin sağlam karpuzları topladıkları gözlendi.
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 05:07 Kaynak: AA
Adana, Çorum, Samsun, Güncel
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