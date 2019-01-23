Karpuzlu Anadolu Lisesi Öğrencilerinin Sinema Keyfi
44 dakika önce
Aydın'ın Karpuzlu ilçesindeki Anadolu Lisesi, sosyal sorumluluk projeleriyle dikkat çekiyor.
Aydın
'ın Karpuzlu
ilçesindeki Anadolu Lisesi
, sosyal sorumluluk projeleriyle dikkat çekiyor.
Bugüne kadar birçok önemli sosyal sorumluluk projesine imza atan Karpuzlu Anadolu Lisesi, düzenlediği etkinlikle 9'uncu sınıfta eğitim gören toplam 46 öğrenciyi sinemaya götürdü. Efeler
ilçesindeki alışveriş merkezinde öğrenciler, 'Şampiyon' filmini izledi.
Filminin ardından öğrenciler, Coğrafya dersi kapsamında Coğrafya Öğretmeni Aysun Kavas ile birlikte Meteoroloji Aydın İl Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Ziyarette öğrenciler, hava tahmin verilerinin nasıl elde edildiğini yerinde inceledi. Sinema etkinliği ile Meteoroloji İl Müdürlüğü'ne yapılan ziyaretlerden dolayı öğrenciler, okul yönetimi ve öğretmenlere teşekkür etti. - AYDIN
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 09:30 Kaynak: İHA
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