Karpuzlu Belediyesi zeytin üreticisinin imdadına yetişti - Son Dakika

Aydın'da zeytin hasadının başlaması ile üreticilerin hasat sezonunda en büyük sorunlarının başında gelen ulaşım sorunu yerel yönetimlerin girişimleri ile çözüme kavuşmaya başladı. Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde zeytin hasat sezonu nedeniyle yollar bakıma alındı. Çiftçi de at ve eşeklerle zeytinliğe gitmekten kurtuldu.



İlçeye bağlı Kırsal Gölcük Mahallesi'nde zeytinliklere araçlarla ulaşım sağlanabilmesi için çalışma başlatıldı. Mahalle muhtarı Kemal Uslu, bölgedeki zeytin üreticisinin en büyük sıkıntılarının başında ulaşım sorununun geldiğini belirterek "Yoların bozuk olması veya bazı zeytin bahçelerine araç yolu olmamasından dolayı birçok çiftçi yük hayvanı ile ulaşım sağlamak zorunda kalıyordu. Bu durum hem zaman kaybına hem de üretimde maliyetin artmasına neden oluyordu. Durumu Karpuzlu Belediye başkanımız Hilmi Dönmez'e ilettik. Başkan Dönmez'in talimatı ile belediyenin iş makineleri tarafından zeytinliklerin yolları onarıldı ve açıldı" diyerek kendilerine yardımcı olan Başkan Hilmi Dönmez'e teşekkür etti. - AYDIN