Son Dakika Haberleri: Karpuzlu'da kaza, yolda başka aracın olmaması faciayı önledi
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Karpuzlu'da kaza, yolda başka aracın olmaması faciayı önledi

1 saat önce

Çine-Karpuzlu yolunda meydana gelen trafik kazasında direksiyon hakimiyetini kaybeden kamyon köprüde devrildi.

Karpuzlu'da kaza, yolda başka aracın olmaması faciayı önledi, System.String[]
Çine- Karpuzlu yolunda meydana gelen trafik kazasında direksiyon hakimiyetini kaybeden kamyon köprüde devrildi. Kaza sırasında yolda başka bir aracın olmaması faciayı önledi.

Kaza Gölcük köprüsü üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Karpuzlu istikametine seyir halinde olan kamyon Gölcük Köprüsü'ne geldiğinde henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu önce bariyerlere çarptı. Ardından köprünün üzerine devrildi. Kaza sırasında yolda başka bir aracın olmaması olası bir faciayı önlerken, kazada hafif yaralanan kamyon sürücü tedavi altına alındı. Jandarma tarafından kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, yolu açmak için ekipler uzun uğraş verdi. - AYDIN
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 03:29 Kaynak: İHA
Çine, Karpuzlu, 3. Sayfa
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