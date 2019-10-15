Son Dakika Haberleri: Karpuzlu'da öğrenciler trafik eğitimi aldı
Son Dakika Güncel Karpuzlu'da öğrenciler trafik eğitimi aldı

Karpuzlu'da öğrenciler trafik eğitimi aldı

48 dakika önce

Aydın'ın Karpuzlu ilçesindeki lise öğrencilerine Karpuzlu İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından polislik mesleği tanıtılarak 'Trafik Dedektifi Projesi' kapsamında bilgilendirmelerde bulunuldu.

Karpuzlu'da öğrenciler trafik eğitimi aldı, System.String[]

Aydın'ın Karpuzlu ilçesindeki lise öğrencilerine Karpuzlu İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından polislik mesleği tanıtılarak 'Trafik Dedektifi Projesi' kapsamında bilgilendirmelerde bulunuldu.


Karpuzlu Anadolu Lisesi'nde düzenlenen etkinlikte ilçe emniyet müdürlüğü personellerinden Başpolis Naciye Amcalar, polis memuru Hüseyin Hükümdar ve trafik polisi Murat Bildirici tarafından öğrencilere bilgiler verildi. Polislik mesleği ve 'Trafik Dedektifi Projesi' konusundaki eğitimi dikkatle dinleyen öğrenciler ilçe emniyet müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti. - AYDIN

Emniyet Müdürlüğü, Karpuzlu, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 08:14 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



New York Times'ın iddiasına göre ABD ile Türkiye'nin müttefikliği fiilen bitebilir
YPG/PKK, havanlarla Cerablus'taki çocukları vurdu: 3 yaralı Son dakika: Van'ın Erciş Belediye Başkanı Yıldız Çetin, terör suçlamasıyla gözaltına alındı AK Partili Şirin Ünal'ın evinde ölü bulunan Nadira'nın ruh halinin belirlenmesi için günlüğü incelenecek

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2019 09:02:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karpuzlu'da öğrenciler trafik eğitimi aldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]