Karpuzlu'da okul servis şoförlerine enfeksiyon önleme ve hijyen eğitimi - Son Dakika

Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde okul öncesi ve birinci sınıf öğrencileri için aşamalı ve seyreltilmiş olarak başlayacak olan yüz yüze eğitim öncesi servis şoförlerine eğitim verildi.

Karpuzlu Milli Eğitim tarafından organize edilen Okul Servis Araçlarında Hijyen Uygulaması konulu eğitim toplantısı Vakıfbank İlkokulu konferans salonunda yapıldı.

Toplantıda konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemal Ağırol, "Okullarımızdaki temizlik ve hijyen çalışmalarımızı da bu hassasiyetle sürdürüyoruz. Sadece okul ve sınıf ortamındaki temizlik değil çocuklarımızı okullarına ulaştıran servis araçlarındaki sosyal mesafe ve hijyen kuralları da oldukça önem taşıyor." dedi.

Toplantıda araç temizliği, dezenfeksiyonu havalandırması ve öğrenci taşıma koşulları hakkında bilgilendirme yapıldı.