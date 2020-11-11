Karpuzlu'da trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika

Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Serkan K. idaresindeki Renault otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine şarampole devrildi. Kaza ihbarı üzerine bölgeye Jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri otomobil sürücüsü Serkan K.'yi ambulansla hastaneye kaldırdı. Serkan K.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor - AYDIN