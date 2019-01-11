Son Dakika Haberleri: Karpuzlu'da Yeni Yağmur Suyu Hatları Yapılıyor

Karpuzlu'da Yeni Yağmur Suyu Hatları Yapılıyor

23 dakika önce

Aydın Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü aşırı yağışlarda yaşanması muhtemel su baskını ve sel riskini önlemek için il genelinde yağmur suyu altyapısı güçlendirme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Karpuzlu'da Yeni Yağmur Suyu Hatları Yapılıyor, System.String[]
Aydın Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü aşırı yağışlarda yaşanması muhtemel su baskını ve sel riskini önlemek için il genelinde yağmur suyu altyapısı güçlendirme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun da yakından takip ettiği çalışmalarda önemli mesafe kaydedildi. Son olarak Karpuzlu Akçaova ve Ovapınar mahallelerinde yağmur suyu hat yapımları gerçekleştiren ekipler yağmur suyu için önlem aldı. Yağmur suyu altyapısını güçlendirmek için halkın talepleri doğrultusunda alt yapı yatırımları artarak devam edecek.

Çalışmaları izleyen vatandaşlar hizmetlerden memnun olduklarını ifade ederek, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na da Karpuzlu ilçesinde gerçekleştirdiği yatırımlardan dolayı teşekkür etti. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 09:49 Kaynak: İHA

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