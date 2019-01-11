Karpuzlu'da Yeni Yağmur Suyu Hatları Yapılıyor
23 dakika önce
Aydın Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü aşırı yağışlarda yaşanması muhtemel su baskını ve sel riskini önlemek için il genelinde yağmur suyu altyapısı güçlendirme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Aydın
Büyükşehir Belediyesi ASKİ
Genel Müdürlüğü aşırı yağışlarda yaşanması muhtemel su baskını
ve sel riskini önlemek için il genelinde yağmur
suyu altyapısı güçlendirme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu
'nun da yakından takip ettiği çalışmalarda önemli mesafe kaydedildi. Son olarak Karpuzlu Akçaova
ve Ovapınar mahallelerinde yağmur suyu hat yapımları gerçekleştiren ekipler yağmur suyu için önlem aldı. Yağmur suyu altyapısını güçlendirmek için halkın talepleri doğrultusunda alt yapı yatırımları artarak devam edecek.
Çalışmaları izleyen vatandaşlar hizmetlerden memnun olduklarını ifade ederek, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na da Karpuzlu ilçesinde gerçekleştirdiği yatırımlardan dolayı teşekkür etti. - AYDIN
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 09:49 Kaynak: İHA
Son Dakika! Cari Denge Kasım Ayında Üst Üste Dördüncü Kez Fazla Verdi
Süper Loto'da 6 Bilen Çıkmayınca, Yaklaşık 8 Milyon Lira Devretti
Türkiye'nin İlk Video Müzik Kanalı Kral TV, 1 Şubat'ta Yayın Hayatına Son Verecek
Yargıtay Onursal Daire Başkanı Hamdi Yaver Aktan: İstanbul'daki Seçimler İptal Olabilir