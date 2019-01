Karpuzlulu Muhtarlardan Başkan Çerçioğlu'na Ziyaret

AYDIN (İHA) – Karpuzlu 'da görev yapan mahalle muhtarları, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu 'nu makamında ziyaret etti.Karpuzlulu muhtarlarla bir araya gelen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu "Karpuzlu'yu muhtarlarımızın desteğiyle bu noktaya getirdik, Karpuzlu'ya 40 yıldır almadığı hizmeti verdik. Ben Aydın ve Karpuzlu sevdalısıyım. Karpuzlu'ya ve Aydın'a yatırımlarımız önümüzdeki dönemde de eksilmeden devam edecek" dedi. Karpuzlulu muhtarlar önümüzdeki dönemde de başkan Çerçioğlu'nu desteklemeye devam edeceklerini söyledi.Toplantıda başkan Çerçioğlu'na Karpuzlu Belediye Başkanı Tuğrul Ozan'ın yanı sıra CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, CHP Karpuzlu İlçe Başkanı Turgay Yağmur, Büyükşehir Belediye meclis üyeleri de eşlik etti.Mahallelerine yapılan yatırımlar ve ayrım gözetmeksizin verilen hizmetler için teşekkür eden muhtarlar, Başkan Çerçioğlu'nu ve Başkan Tuğrul Ozan 'ı desteklemeye devam edeceklerini ifade etti.Toplantıda muhtarlara seslenen başkan Çerçioğlu, başkan Tuğrul Ozan'la birlikte önümüzdeki dönemde de her vatandaşa ve mahalleye eşit ve adil hizmet vermeye devam edeceklerini söyledi. "Biz yerel yöneticiler seçildikten sonra rozetimizi bir kenara bırakırız. Her hizmetimizde vatandaşlarımızı hiç ayırmadan dertlerine derman olduk. Örneğin AYBA ile her vatandaşlarımıza neye ihtiyacı varsa yardımına koştuk, koşmaya da devam edeceğiz " diyen başkan Çerçioğlu, önümüzdeki dönemde de aynı adil ve eşit belediyeciliği devam ettireceğinin altını çizdi. - AYDIN