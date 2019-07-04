Son Dakika Haberleri: Karpuzun fiyatı tarlada 30 kuruşa düştü
Son Dakika Ekonomi Haber

Karpuzun fiyatı tarlada 30 kuruşa düştü

1 saat önce

Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Poyrazdamları, Adala, Yağbasan, Çapaklı, Çökelek ve Eldelek mahallelerinde yetişen karpuzun fiyatı tarlada 30 ila 50 kuruşa kadar düştü.

Karpuzun fiyatı tarlada 30 kuruşa düştü, System.String[]
Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Poyrazdamları, Adala, Yağbasan, Çapaklı, Çökelek ve Eldelek mahallelerinde yetişen karpuzun fiyatı tarlada 30 ila 50 kuruşa kadar düştü.

Lezzeti ve aroması ile marka olan Salihli Karpuzu'nda hasadın başlanmasına rağmen, ilk günlerde 2 lira olan karpuzun kilogram fiyatı, tarlada kısa süre içerisinde 30-50 kuruşa kadar düştü. Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç da karpuz hasadı yapan üreticileri tarlada ziyaret etti.

"Üretici fiyattan değil, rekolteden memnun"

Salihli Ovası'nda bin 133 dekar örtü altında olmak üzere toplam 4 bin 843 dekar alanda karpuz ekiminin yapıldığını belirten Yalvaç, hasadın kısa süre önce başlamasına rağmen, üreticinin düşük fiyat ile karşılaştığını belirtti. Üreticinin rekolteden memnun, ancak fiyattan memnun kalmadığını vurgu yapan Yalvaç, "Karpuzun kısa sürede dibe vurması demek, üreticinin maliyetini karşılamayacak anlamına gelmektedir. Arzu ediyoruz ki manav ve tezgahlarda 1 lira olan karpuz fiyatının, tarlada da yükselmesini ümit ediyoruz" dedi. - MANİSA
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 12:19 Kaynak: İHA
Salihli, Yalvaç, Manisa, Adala, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sahlep soğanı toplayan 3 kişiye 204 bin TL para cezası verildi Tapu Kanunu'nda değişiklik yapılmasına dair teklif Meclis'te kabul edildi Oyuncu Şevket Çoruh, 22 yaşındaki kızının mezuniyet törenine katıldı Karısının amcası tarafından sokak ortasında öldürüldü

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.7.2019 13:55:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karpuzun fiyatı tarlada 30 kuruşa düştü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]