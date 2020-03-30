Karpuzun yolculuğu Salihli Ovası'nda başladı

Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Poyrazdamları ile çevre mahallerinde yetişen, lezzeti ve aroması ile Ege Bölgesi'nde marka olan Salihli Karpuzu'nda fideler toprakla buluştu.



Çiftçiler tarafından ekilecek olan alanın sürülüp, ekime hazır hale getirilmesinin ardından, viyollerde yetiştirilen karpuz fideleri tarlalara dikildi. Karpuz fideleri toprakla buluşturulduktan sonra hava şartlarından etkilenmemesi içinde örtü altına alındı. Mart ayı sonu itibari ile karpuz diyarı Poyrazdamları Mahallesi'nde toprakla buluşan fideler, Haziran ayı ortasında ürün verip, sofralarda yerini alacak.



"Fideler Haziran'da ürün verecek"



Poyrazdamları Mahallesi'nde 22 yıldır karpuz işi yaptığını belirten üretici Emin Akbıyık, "Bu işi ilk çekirdek ile başladık. Sonrasında ise naylon ve damlama sistemine geçip, bu sistem ile hem sulamasını, ilaçlamasını ve gübrelemesini yapabiliyoruz" dedi. Yaklaşık 130 dönüm alana karpuz ekimi yaptığını vurgulayan Akbıyık "Bunun 60 dökümünü aşısız çeşitten yapıyoruz. Ekim aralıkları ve sıklığı aşılı ve aşısız olarak farklı oluyor. Aşısız fidandan dönüme 800 tane dikilirken, aşılı olan fideleri ise dönüme 350 tane dikiyoruz. Yeni sezon dikimini yaptığımız fideler, inşallah Haziran ayı ortasında hasat verecek ve tüketiciyle buluşacak. Fide dikim sezonu tüm üreticilerimize hayırlı olsun" diye konuştu.



"Poyraz karpuzu bölgede ün yaptı"



Poyrazdamları Mahallesi'nin Ege Bölgesi ve Salihli Ovası'nda "Poyraz karpuzu" ile Türkiye'de ün yaptığını belirten Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç ise, "Salihli Ovamızdaki karpuz üretiminde Poyrazdamları'nın ayrı bir yeri vardır. Salihli'de karpuz işi yapan üreticilerimizin çoğu bu mahallemizde bulunmaktadır" dedi.



Salihli Ovası'nda 2 bin 800 dekar alanda karpuz üretimi yapıldığını vurgulayan Yalvaç, karpuz diyarı olarak anılan Poyrazdamları'nda 700 dekar alanda karpuz üretimi yapıldığını söyledi.



"Poyraz karpuzu değildir"



Ekilen fidelerin 15 Haziran itibari ile hasat vereceğini belirten Yalvaç "Haziran ayı başında veya Mayıs ayı sonunda pazarlarda ve pazar tezgahlarında Poyraz karpuzu adı altında ürün satılmaktadır. Vatandaşlarımız o dönemde tezgahlarda Poyraz karpuzu adı altında satılanları kesinlikle itibar etmesinler. Çünkü Poyraz karpuzu 15 Haziran öncesi hasat edilmiyor. İnsanlarımız bu konuda çok dikkatli olsun" uyarısında bulundu.



"Çiftçimiz üretmek zorundadır"



Tüm dünyanın korona virüs salgını ile mücadele ettiğini belirten Ziraat Odası Başkanı Yalvaç, evde kal çağrısı yapmayı da ihmal etmedi. Salgına karşı evde kal çağrısı yapıp, sosyal mesafenin korunması gerektiğini dile getiren Yalvaç, "Ancak üreticimiz, çiftçimiz mecburen tarlasına gidecek. Mecburen ekip, ürününü mecburen kaldıracak. Para kazanmak bir yana üreticimiz ekecek ki, biz insanlar, bu halk bunu yiyecek. Yarın ekilmezse, stoklardaki ürünlerin ne kadar fiyat artışı olduğunu gördük. Bir telefon, bir araç, bir beyaz eşya almasak da olur ama mecburen yemek zorundayız, çiftçimizde mecburen üretmek zorundadır. Satmaktan ziyade bundan sonraki amacımız açlığa, kıtlığa yer vermeden çiftçimizin ürünlerini ekmesidir" dedi. - MANİSA