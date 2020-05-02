Karpuzunun kilosu yirmi lira olunca dilim dilim satılmaya başlandı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Karpuzunun kilosu yirmi lira olunca dilim dilim satılmaya başlandı - Son Dakika Ekonomi

Karpuzunun kilosu yirmi lira olunca dilim dilim satılmaya başlandı

6 saat önce

Yaz aylarının vazgeçilmez meyvesi karpuz Kırıkkale'de tezgahlarda yerini alırken, fiyatının yüksek olması sebebiyle dilim dilim satılıyor.

Karpuzunun kilosu yirmi lira olunca dilim dilim satılmaya başlandı, System.String[]

Yaz aylarının vazgeçilmez meyvesi karpuz Kırıkkale'de tezgahlarda yerini alırken, fiyatının yüksek olması sebebiyle dilim dilim satılıyor.


Hem hafif hem de sağlıklı bir meyve olan karpuz, sıvı ihtiyacını karşılamasının yanı sıra metabolizmayı da düzenliyor. Yaz mevsiminin habercisi de olan karpuz, tadı ve serinletici özelliği ile sofralarda yerini almaya başladı. Kırıkkale'de tezgahlara çıkan ve ortalama ağırlığı 7 ile 15 kilogram İran'dan getirilen ithal karpuz, 6 liradan alıcı buluyor. Fiyatı çok gören vatandaşlar ise, çözümü yarım ya da çeyrek alarak bulurken bazıları ise sadece sormakla yetiniyor. Yerli karpuzların da kısa sürede tezgahlarda yerini alması bekleniyor.


"Kısa sürede 3 liraya kadar düşer"


İlk olarak ithal karpuzların tezgahlara çıktığını belirten Pazar esnafı Alişan Aydın, fiyatın da kısa sürede düşeceğini söyledi. Aydın, "1986'dan beri bu işi yapıyorum. Karpuzlarımız yeni geldi. Yerli değil, İran karpuzu ama yemesi güzel. Bizim yerli karpuzumuzu tutmaz. Yerli karpuzumuz daha değerli daha güzel. Bunu kilosu 5.5-6 lira. Vatandaşlar yarım istiyorlar, çeyrek istiyorlar, tüm alıyorlar. Bazı vatandaşlarımız alamıyor pahalı olduğundan dolayı. Yerli karpuzumuz çıktığında fiyatlarımız 15-20 güne 3 liraya kadar düşer" dedi.


"Karpuzun cildi önemli"


Karpuzun iyisinin dışarıdan da bakılarak anlaşılabileceğini kaydeden Aydın, "Fiyatlar mahsul olursa ucuzluyor. Mahsul olmazsa pahalı oluyor. Lezzet bakımından iri karpuz daha iyi oluyor. İyi karpuzu vatandaşlar bilemez onu satıcı bilir. Karpuzun cildi önemli cildinden bilirsin. Karpuz bir defa ötecek, 'tin tin' edecek. Rengi cildi çok güzel olacak. Karpuz başlayalı 10 gün oluyor, satıyoruz. Biraz pahalı. Pahalı olduğundan dolayı da vatandaş biraz sıkıntı yaşıyor" ifadelerini kullandı. - KIRIKKALE

Kırıkkale, Aydın, İran, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.05.2020 09:14 Kaynak: İHA


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