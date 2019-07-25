Karrenbauer: Meclis önünde de askeri yemin töreni olsun
17 dakika önce
BİRÇOK eyalet başbakanı Karrenbauer'in bu talebine olumlu yanıt verdi.
BİRÇOK eyalet başbakanı Karrenbauer'in bu talebine olumlu yanıt verdi. Hükümet
ortağı SPD'den de destek geldi. Thüringen Eyalet Başbakanı Sol Partili Bodo Ramelow ise kamuya açık askeri yemin törenine karşı çıktı. Almanya
'da yılda 150 civarında yemin töreni düzenleniyor. Kamuoyu önünde askeri yemin törenleri geçmişte Almanya'da tepkilere yol açtı. Kamuya açık yemin töreni karşıtları, bunu militarizm şovu olarak değerlendiriyor.
Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 02:37
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