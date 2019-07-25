Son Dakika Haberleri: Karrenbauer: Meclis önünde de askeri yemin töreni olsun
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Karrenbauer: Meclis önünde de askeri yemin töreni olsun

3 dakika önce

BİRÇOK eyalet başbakanı Karrenbauer'in bu talebine olumlu yanıt verdi.

Karrenbauer: Meclis önünde de askeri yemin töreni olsun, System.String[]
BİRÇOK eyalet başbakanı Karrenbauer'in bu talebine olumlu yanıt verdi. Hükümet ortağı SPD'den de destek geldi. Thüringen Eyalet Başbakanı Sol Partili Bodo Ramelow ise kamuya açık askeri yemin törenine karşı çıktı.

Almanya'da yılda 150 civarında yemin töreni düzenleniyor. Kamuoyu önünde askeri yemin törenleri geçmişte Almanya'da tepkilere yol açtı. Kamuya açık yemin töreni karşıtları, bunu militarizm şovu olarak değerlendiriyor.
Güncel

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 03:47 
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