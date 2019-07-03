Son Dakika Haberleri: Karrenbauer: Merkel'in sağlığı yerinde
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Karrenbauer: Merkel'in sağlığı yerinde

1 saat önce

CDU Lideri Annegret Kramp Karrenbauer de Başbakan Angela Merkel hakkında konuştu.

Karrenbauer: Merkel'in sağlığı yerinde, System.String[]
CDU Lideri Annegret Kramp Karrenbauer de Başbakan Angela Merkel hakkında konuştu. Bild gazetesine konuşan Karrenbauer, dünyanın Merkel'in sağlık durumunu konuştuğunu vurguladı ve şöyle dedi: "Bu, Merkel'in dünyadaki önemli rolünü gösteriyor. Ben bunu ziyaret ettiğim İsrail'de de gördüm. Merkel'e herkes çok dikkat ediyor."

Karrenbauer, Merkel'in sağlık durumu hakkında endişeli misiniz sorusuna ise şu yanıtı verdi: "Angela Merkel'in sağlığı yerinde. Ben ziyarette bulunduğum İsrail'de de her gün kendisiyle telefonla görüştüm. Sağlığı iyi."
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 11:57 
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