Son Dakika Haberleri: Karrenbauer: Yenilgide hata bizim

Karrenbauer: Yenilgide hata bizim

4 saat önce

KARRENBAUER, geçen yıl CDU içinde, bu yıl da SPD içinde yürütülen tartışmalar nedeniyle hükümet çalışmalarının gündeme alınıp konuşulamadığını belirtirken, "Uzman olduğumuz konuları seçim kampanyasında konuşamadık" dedi.

Karrenbauer: Yenilgide hata bizim, System.String[]
KARRENBAUER, geçen yıl CDU içinde, bu yıl da SPD içinde yürütülen tartışmalar nedeniyle hükümet çalışmalarının gündeme alınıp konuşulamadığını belirtirken, "Uzman olduğumuz konuları seçim kampanyasında konuşamadık" dedi. Seçimlerden çıkan mesajları değerlendireceklerini belirten Karrenbauer, "En geç 2020 yılının sonbaharında yapılacak genel kurulda CDU'nun ana politikaları ele alınacak" dedi.
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 04:53 
Hükümet, Güncel
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