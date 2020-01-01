Kars 2 İranlı'nın bağırsaklarından 150 gram metamfetamin, 30 gram esrar çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kars 2 İranlı'nın bağırsaklarından 150 gram metamfetamin, 30 gram esrar çıktı - Son Dakika

Kars 2 İranlı'nın bağırsaklarından 150 gram metamfetamin, 30 gram esrar çıktı

6 saat önce

2 İranlı'nın bağırsaklarından 150 gram metamfetamin, 30 gram esrar çıktıKars'ta yakalanan İran uyruklu 2 kişinin bağırsaklarından kapsüller halinde 150 gram metamfetamin ile 30 gram kubar esrar çıkarıldı.

Kars 2 İranlı'nın bağırsaklarından 150 gram metamfetamin, 30 gram esrar çıktı, System.String[]

2 İranlı'nın bağırsaklarından 150 gram metamfetamin, 30 gram esrar çıktı

Kars'ta yakalanan İran uyruklu 2 kişinin bağırsaklarından kapsüller halinde 150 gram metamfetamin ile 30 gram kubar esrar çıkarıldı.

Kars Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aldıkları istihbarat sonucu 04 plakalı ticari taksiyi takibe aldı. Bölge trafik uygulama noktasında durdurulan otomobilde İran uyruklu A.H.Z.B., H.B. ile Türk vatandaşı E.A.'nın üzerinde arama yapan polis bir şey bulamadı. İran uyruklu 2 kişinin şüpheli hareketleri üzerine polis Harakani Devlet Hastanesi'ne götürdü. Hastanede çekilen röntgen sonucu bağırsaklarında şüpheli cisim bulunan İranlılara doktarlar sıvı bir ilaç verdi. İçtikleri ilaç sonrası İranlıların bağırsaklarındaki cisimler doğal yollarla çıktı. Yapılan incelemede bağırsaklardan çıkanların kapsüller halinde 150 gram metamfetamin ile 30 gram kubar esrar olduğu belirlendi.

Narkotik polisi, şüpheliler A.H.Z.B., H.B. ve Türk vatandaşı E.A.'yı uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti suçundan adliyeye çıkardı. 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Kars, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 12:07 Kaynak: DHA
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