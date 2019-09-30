Kars 3 ayaklı buzağıya protez bacak yapılmasını istediler

3 ayaklı buzağıya protez bacak yapılmasını istediler

Kars'ın Arpaçay İlçesine bağlı Gönülalan Köyü'nde yaşayan Bulut ailesine ait büyükbaş hayvanlardan birisi, bir hafta önce üç ayaklı bir buzağı doğurdu. Sağ ön bacağı olmayan buzağıyı görenler büyük şaşkınlık yaşadı. Yaşamaz denilen buzağıya bebek gibi bakan Bulut ailesi, yetkililerden protez bacak takılması konusunda yardım istedi.

Arpaçay İlçesi Gönülalan Köyü'nde çiftçilik yapan Hüsnü Kemal Bulut'a ait ineklerden birisi, yaklaşık bir hafta önce 3 ayaklı buzağı doğurdu. Görenleri şaşkına çeviren buzağının çok yaşamayacağını belirten köylüler, kesilmesini istedi. Köylülere karşı çıkan Bulut ailesi, buzağıya bakmaya karar verdi. Bulut ailesinin işitme engelli oğlu Erman Bulut (21), buzağıyla ilgilenmeye başladı. Erman Bulut, biberonla beslediği buzağıya, annesinin emzirdiği zamanlarda düşmesin diye de yanında destek veriyor ve gününün büyük bir bölümünü de buzağının yanında geçiriyor.

Adeta bir bebek gibi ilgilendiği buzağıya protez bacak takılmasını istediğini işaret diliyle anlatan Erman Bulut, buzağıya büyüyene kadar bakacağını belirtti. Kuzeni Ünal Bulut (24) ise buzağının sağlık durumunun çok iyi olduğunu ifade ederek, Buzağının üç ayaklı olduğunu görenler 'keselim, bu şekilde yürüyemez' dedi. Amcam ve biz izin vermedik. Kendi elimizle besleyip, büyüteceğiz. Zaten işitme engelli kuzenim buzağıyla ilgileniyor. Buzağı büyünce yürümekte bir zorluk yaşar mı bilmiyoruz. Yetkililerden buzağıya protez bacak takımı konusunda destek istiyoruz dedi.