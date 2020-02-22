Kars 36 Spor 1461 Trabzon Spor karşılaşmasına hakemi belli oldu

Kars 36 Spor 1461 Trabzon Spor karşılaşmasının hakemi belli oldu.



Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) Ligi 19. Haftasın kendi saha ve seyircisi önünde 1461 Trabzon Spor'u konuk edecek olan Kars 36 Spor hazırlıklarını tamamladı.



Kafkas Üniversitesi Prof. Dr. Abamüslüm Güven Stadı'nda yarın saat 13.00'de başlayacak karşılaşmayı Ankara Bölgesi hakemlerinden



Muhammed Mehmetcan Söylemez, yönetecek. Muhammed Mehmetcan Söylemez'in yardımcılığını ise Fahrettin Yılmaz ve Şükrü Mert yapacak. - KARS