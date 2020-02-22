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Kars 36 Spor 1461 Trabzon Spor karşılaşmasına hakemi belli oldu
6 saat önce
Kars 36 Spor 1461 Trabzon Spor karşılaşmasının hakemi belli oldu.
Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 10:45 Kaynak: İHA
Kars 36 Spor 1461 Trabzon Spor karşılaşmasının hakemi belli oldu.
Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) Ligi 19. Haftasın kendi saha ve seyircisi önünde 1461 Trabzon Spor'u konuk edecek olan Kars 36 Spor hazırlıklarını tamamladı.
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