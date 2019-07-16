Kars 36 Spor'a Elazığlı hoca

Spor
Toto Bölgesel Amatör Lig takımlarından Kars
36 Spor Teknik Direktörlük görevine Elazığlı çalıştırıcı Mehmet Şaşmaz'la anlaşmaya vardı.
Elazığlı Teknik Direktör Mehmet Şaşmaz, 2019-2020 Sezonu için Spor Toto Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Kars 36 Spor'la el sıkıştı.
54 yaşındaki tecrübeli çalıştırıcı, Elazığspor
altyapısında başlayan teknik sorumluluk kariyerinde sırasıyla Bayazıtspor, Ağrı Gençlerbirliği
, Sarıkamış
Belediyespor, Mardin
47 Spor ve Sarıkamış Gençlerbirliği takımlarını çalıştırdı.
Kars 36 Spor Tesisleri'nde kulüp başkanı Muharrem Yıldız
ile bir araya gelen Şaşmaz, kendisini 1 yıllığına yeşil-beyazlı camiaya bağlayan sözleşmeye imza attı. - ELAZIĞ