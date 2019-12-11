Kars 36 Spor'a sinema morali - Son Dakika
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Kars 36 Spor'a sinema morali

6 saat önce

Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) mücadele eden Kars 36 Spor, DSİ Karadenizspor maçı öncesi sinemada moral buldu.

Kars 36 Spor'a sinema morali, System.String[]

Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) mücadele eden Kars 36 Spor, DSİ Karadenizspor maçı öncesi sinemada moral buldu.

BAL Ligi 3. Grupta mücadele eden Kars 36 Spor hafta sonu deplasmanda karşılaşacağı DSİ Karadenizspor maçı öncesi Kars Şehir Sinemasında film izledi.

Sinema işletmecisi Doğan Alibeyoğlu, yaptığı açıklamada, Kars 36 Spor'a morla vermek amacıyla sinemaya davet ettiklerini söyledi.

Kars'ta herkesin takıma sahip çıkması gerektiğini ifade eden Alibeyoğlu, "Maç öncesi takımımızın motivasyonunun iyi olması için davet ettik. Her esnaf takımda destek olsa daha iyi yerlere geleceğine inanıyoruz." dedi.

Alibeyoğlu, her hafta misafir ağırladıklarını sözlerine ekledi.

Kars, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 05:06 Kaynak: AA
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